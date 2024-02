Orsi Trentini. Giornalista RAI fa obiezione di coscienza e l’azienda apre un procedimento disciplinare

OIPA: “SOLIDARIETÀ, SI RITIRI IL PROVVEDIMENTO”

AgenPress. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) esprime la propria solidarietà a Silvia di Tocco, giornalista Rai, avendo appreso che l’amministratore delegato dell’azienda, Roberto Sergio, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Silvia di Tocco, da sempre sensibile nei confronti delle tematiche riguardanti gli animali e la loro tutela, è finita “sotto accusa” per avere annullato, dopo l’uccisione dell’orso M90, alcune sue interviste sulla mobilità sostenibile promosse dal Comune di Trento. In conseguenza, il sindaco Franco Ianaselli ha immediatamente protestato con i vertici Rai.

L’Oipa invita la Rai a rispettare l’”obiezione di coscienza” della sua dipendente che non ha voluto dare il suo contributo alla visibilità di una terra in cui si era appena consumata l’uccisione del giovane plantigrado per mano della Provincia autonoma guidata da Maurizio Fugatti.

Apprezziamo il coraggio e la libertà intellettuale di Silvia Di Tocco e auspichiamo che il procedimento a suo carico immediatamente ritirato. Chi ama gli animali e li rispetta è con lei.