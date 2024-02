Biden in cravatta ucraina chiede di approvare pacchetto di aiuti. Putin potrebbe attaccare paesi Nato ed Usa

AgenPress – “Se non fermiamo Putin in Ucraina, il presidente russo potrebbe poi attaccare un Paese Nato e gli Usa si troverebbero coinvolti in un conflitto per il loro impegno a difendere ogni centimetro quadrato dell’Alleanza”.

Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh commentando lo stallo al Congresso del disegno di legge che prevede i nuovi fondi per Kiev.

“Esorto il Congresso ad approvare questo disegno di legge e a metterlo immediatamente sulla mia scrivania. Ma se il disegno di legge dovesse fallire, voglio essere assolutamente chiaro: il popolo americano saprà perché fallirà”, ha detto il leader americano durante una conferenza stampa.

Allo stesso tempo, ha minacciato che tutti gli elettori negli Stati Uniti sappiano che Trump e i repubblicani hanno detto “no” quando le autorità volevano proteggere il confine e stanziare soldi per altri programmi.

“Perché hanno paura di Donald Trump. Paura di Trump. Ogni giorno fino a novembre, il popolo americano saprà che l’unica ragione per cui il confine non è sicuro è a causa di Donald Trump e dei suoi amici repubblicani. È tempo che i repubblicani entrino al Congresso mostrare un po’ di coraggio e donare per far capire al popolo americano che si lavora per loro e non per nessun altro”, ha detto Biden.

Il politico ha anche sottolineato che senza nuovi aiuti l’Ucraina sta esaurendo le armi per difendersi dall’invasione della Federazione Russa e che “il tempo stringe”.

“Se non fermiamo il suo desiderio di conquista nei confronti dell’Ucraina. Putin non si fermerà lì”, ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca del disegno di legge bipartisan da 120 miliardi che garantisce aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan. “Fare nulla non è un’opzione. Il mondo ci guarda”.