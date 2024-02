Israele. Netanyahu: la guerra finirà quando uccideremo leader Hamas. Non accettiamo richieste su ostaggi

AgenPress – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che “la guerra non deve finire” prima che Israele uccida la leadership di Hamas.

“Il nostro obiettivo è una vittoria assoluta su Hamas. Uccideremo la leadership di Hamas, quindi dobbiamo continuare ad agire in tutte le aree della Striscia di Gaza. La guerra non deve finire prima. Ci vorrà tempo, mesi, non anni”, ha affermato. ha detto durante una riunione di fazione del suo partito, il Likud.

In passato, Israele non ha nascosto la sua intenzione di continuare a dare la caccia ai leader di Hamas anche dopo la fine della guerra. Netanyahu ha anche affermato in precedenza che la guerra contro Hamas “sarà una battaglia lunga”.

“Hamas ha delle richieste sugli ostaggi che non possiamo accettare. Il rapporto di scambio fra ostaggi e detenuti palestinesi deve essere simile a quella dell’accordo precedente”, ha aggiunto ribadendo che non farà un accordo “ad ogni prezzo”. Nei precedenti accordi il rapporto è stato di un ostaggio per 3 detenuti palestinesi.