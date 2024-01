Gli Houthi hanno lanciato missili da crociera antinave verso il Mar Rosso contro una nave statunitense

AgenPress – Un missile da crociera antinave lanciato questa settimana dal territorio controllato dagli Houthi nello Yemen stava prendendo di mira il cacciatorpediniere della Marina che lo aveva abbattuto, diventando così il secondo attacco militante contro una nave da guerra statunitense che pattugliava il Mar Rosso negli ultimi giorni. Martedì intorno alle 23:30, la USS Gravely ha abbattuto un missile sul Mar Rosso. Lo ha scritto in una dichiarazione il CENTCOM statunitense.

La nave non è stata danneggiata e nessuno è rimasto ferito, hanno detto i funzionari. Un portavoce militare Houthi ha detto che il gruppo si è assunto la responsabilità dell’attacco di martedì, aggiungendo che hanno lanciato diversi missili e che continueranno ad attaccare le forze statunitensi e britanniche.

L’attacco ha fatto seguito al lancio di un missile venerdì da parte dei militanti Houthi sostenuti dall’Iran contro il cacciatorpediniere USS Carney nel Golfo di Aden.

La nave ha distrutto il missile Houthi. In altri casi, i funzionari della difesa affermano che gli Houthi hanno esagerato le loro affermazioni. Il gruppo ha detto lunedì di aver preso di mira la base mobile di spedizione USS Louis B. Puller, sempre nel Golfo di Aden. L’attacco non è avvenuto, secondo il Pentagono. L’attacco alla USS Gravely arriva mentre le tensioni in Medio Oriente continuano e gli Stati Uniti preparano una risposta all’attacco di droni di domenica contro una base in Giordania che ha ucciso tre soldati e ne ha feriti decine di altri. Permangono inoltre preoccupazioni circa l’impatto degli attacchi Houthi sulle spedizioni internazionali nel Mar Rosso, fortemente trafficato.

La settimana scorsa, il primo ministro neozelandese Christopher Luxon ha annunciato che il paese avrebbe schierato sei persone nell’ambito dell’operazione Prosperity Guardian guidata dagli Stati Uniti per proteggere le navi nel Mar Rosso. La maggior parte del sostegno alla missione finora è venuto dai membri dell’alleanza NATO. A metà febbraio dovrebbe iniziare una missione dell’Unione Europea per proteggere la navigazione marittima nel Mar Rosso. Mercoledì la commissione deciderà quale paese guiderà lo sforzo,

Gli Houthi hanno lanciato 36 attacchi contro navi dal 19 novembre a partire da lunedì, ha detto il Pentagono. Tali attacchi includono un missile balistico antinave che venerdì ha colpito una nave battente bandiera delle Isole Marshall che trasportava una miscela liquida altamente infiammabile nel Golfo di Aden. Lo sciopero ha provocato un incendio in una delle stive della nave.

La USS Carney, insieme alle navi militari francesi e indiane, ha contribuito a spegnere l’incendio. Gli Houthi hanno affermato che i loro attacchi continueranno a sostegno dei palestinesi e fino a quando non ci sarà un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Funzionari statunitensi affermano che il gruppo sta prendendo di mira navi che non hanno alcun collegamento con Israele.