Marocco. Ad Imsouane, paradiso dei surfisti, le autorità demoliscono ostelli, ristoranti e surf club, per la costruzione di mega resort

AgenPress – Il cuore storico di Imsouane (vicino alla Cattedrale) è minacciato da un progetto di distruzione. Secondo le informazioni diffuse da alcuni media e sui social network, i residenti hanno ricevuto un avviso che concedeva loro 24 ore per fare le valigie. La demolizione di questi edifici sembra far parte di un’azione più ampia, mentre altri luoghi sono stati demoliti sulle coste, come a Tifnit. Mentre il turismo del surf era già al centro delle discussioni al Taghazout Surf Expo nel 2022 , con temi ambientali ma anche di conservazione culturale sollevati, lo sviluppo della costa e i suoi eccessi sono ancora un tema caldo.

La spiaggia di Imsouan seduce con la sua bellezza mozzafiato. La sabbia dorata si estende a perdita d’occhio, accarezzata dalle onde dell’Oceano Atlantico. I surf club che costeggiano questa spiaggia offrono agli appassionati un’esperienza unica, con onde perfette sia per i principianti che per i surfisti esperti.

Le piccole e accoglienti locande sparse lungo la costa aggiungono un tocco caldo all’atmosfera, offrendo ai visitatori un rifugio confortevole dopo una giornata di avventure acquatiche. Il porticciolo, vivace e accogliente, offre prodotti locali a prezzi convenienti, creando un’atmosfera autentica e amichevole. Inoltre, il clima caldo che avvolge questa regione contribuisce a rendere la spiaggia di Imsouane un vero paradiso balneare.

Imsouane, con la sua atmosfera unica e le attività commerciali locali, è sempre stato una calamita per i turisti. Il suo fascino risiede nella sua autenticità, nel calore della sua gente e nei mezzi di sussistenza che hanno costruito nel corso delle generazioni. Il posto è famoso per la sua bellissima onda che attira surfisti da tutto il mondo. Ma ora questo caro luogo è minacciato a causa delle demolizioni pianificate che inizieranno tra sole 24 ore!!

La demolizione proposta non solo cancellerà una parte significativa del fascino caratteristico di Imsouane, ma sposterà anche molti residenti che perderanno i loro mezzi di sussistenza. Queste sono persone le cui vite sono intrecciate con il tessuto stesso di Imsouane: le loro case e le loro attività costituiscono parte integrante di ciò che rende speciale questa città. E molti abitanti del posto dipendono dal turismo per il loro reddito, un settore che prospera grazie al fascino unico offerto da luoghi come il centro storico di Imsouane. “

Si tratta di residenze principali, piccoli ostelli, piccoli surf club e ristoranti basati su questa piccola spiaggia ancora preservata dagli appetiti immobiliari, ma non per molto. L’imminente distruzione rischia di privare questo luogo del suo fascino autentico, mettendo in pericolo non solo le abitazioni, ma anche l’anima stessa della spiaggia di Imsouane.

“È diventata una città affascinante. Ma ora è minacciato a causa delle demolizioni pianificate che, a quanto pare, inizieranno in sole 24 ore per costruire quello che potrebbe essere un mega resort completamente insostenibile. La demolizione proposta non solo distruggerà le parti più antiche e suggestive di Imsouane, ma sposterà i residenti che hanno investito la loro vita e la loro carriera nella città e nel suo futuro. Ciò è accaduto anche a Tifnit, lungo la costa. La comunità surfistica locale e internazionale ha messo questo posto sulla mappa e deve avere voce in capitolo con le autorità e gli sviluppatori in questi piani” ha commentato Sam Bleakely., un surfista britannico, scrittore di viaggi, regista.

Quando è stata annunciata questa notizia, la comunità del surf ha reagito condividendo in massa una petizione per esprimere il proprio sostegno a queste persone e al luogo. “ Si tratta di persone le cui vite sono intrecciate con il tessuto stesso di Imsouane: le loro case e le loro attività sono parte integrante di ciò che rende speciale questa città. Inoltre, molti abitanti del posto fanno affidamento sul turismo per il proprio reddito, un settore che prospera grazie al fascino unico offerto da luoghi come il centro storico di Imsouane . » precisa l’autore della petizione.

“ Crediamo che la demolizione di Imsouane per far posto a nuovi resort sia una misura dannosa che minaccia di cancellare l’essenza stessa che attrae surfisti e turisti in questo gioiello costiero. Vi invitiamo ad unirvi a noi nel chiedere alle autorità competenti di fermare immediatamente questi progetti distruttivi e di fare una dichiarazione a favore del turismo che aiuti le imprese locali a prosperare ».