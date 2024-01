Orrore in Sicilia. Trovato a Rosolini un cane impiccato. PAI: individuare il responsabile di questa orribile uccisione

AgenPress – Orrore a Rosolini dove un cane è stato trovato morto con una corda stretta al collo. La macabra scoperta è stata fatta da alcune volontarie del posto in via Virgilio. Si presume che il povero animale sia morto per strangolamento.

“Siamo davvero sgomenti per questo ennesimo crimine perpetuato contro un povero animale indifeso – ha spiegato Patrick Battipaglia, coordinatore per la Sicilia del partito animalista italiano -. Il nostro ufficio legale ha già presentato denuncia in Procura. Stiamo assistendo, da qualche tempo, a una vera e propria escalation di violenza contro poveri animali indifesi. Un clima di violenza che condanniamo fermamente. E’ necessario che il Parlamento approvi al più presto la nostra Legge Angelo, con cui chiediamo l’inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide gli animali. Chiediamo aiuto alle autorità affinché si riesca a trovare il responsabile di un gesto così meschino e atroce, anche attraverso le videocamere di sorveglianza della zona. Facciamo un appello agli abitanti della zona a darci qualsiasi informazione utile, anche in forma anonima, al numero telefonico 3471440434 per potere individuare il responsabile di questa orribile uccisione”.