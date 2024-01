Elezioni Taiwan. Blinken chiama Lai per congratularsi. “Impegnati a mantenere pace e stabilità nelle due sponde dello Stretto”

AgenPress – Antony Blinken ha chiamato il presidente eletto di Taiwan William Lai per congratularsi della vittoria. “Taiwan è una democrazia forte”, ha detto il segretario di Stato americano.

Gli Stati Uniti, si legge in una nota del segretario di Stato americano “sono impegnati a mantenere la pace e la stabilità nelle due sponde dello Stretto e la risoluzione pacifica delle differenze, senza coercizione e pressioni. La partnership tra il popolo americano e il popolo di Taiwan, radicata nei valori democratici, continua ad ampliarsi e ad approfondirsi attraverso i legami economici, culturali e interpersonali”. “Non vediamo l’ora di lavorare con Lai e i leader di tutti i partiti di Taiwan per promuovere i nostri interessi e valori condivisi, in linea con la politica degli Stati Uniti per una sola Cina”.