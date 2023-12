Schillaci: “Bene intesa Stato-Regioni su tariffe ambulatoriali e protesica”

AgenPress. “Con la seduta straordinaria di oggi in Conferenza Stato-Regioni siamo andati incontro a un’esigenza delle Regioni che hanno chiesto qualche mese in più per l’applicazione del nuovo tariffario per le prestazioni di specialistica ambulatoriale contenute nei nuovi Lea.

Il nuovo anno vedrà finalmente la piena entrata in vigore del decreto tariffe che abbiamo adottato dopo sei lunghi anni di attesa mettendo a disposizione di tutti i cittadini prestazioni all’avanguardia”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.