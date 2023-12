Lanciata su Change.org una petizione per chiedere l’espulsione della Russia dalle Olimpiadi del 2024

AgenPress – È stata avviata una petizione per vietare agli atleti russi di partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024, anche sotto bandiera neutrale.

Questo è secondo Change.org.

Giustificando il loro appello, gli autori della petizione sottolineano che oltre il 50% dei medagliati russi sono tipicamente soldati russi in servizio attivo.

“È un crimine contro l’umanità permettere ai soldati russi di partecipare alle Olimpiadi mentre i loro compagni continuano questa aggressione in Ucraina”, si legge nella petizione lanciata dall’Università americana di Kiev.

La petizione chiede inoltre che tutti i principali sponsor ritirino pubblicamente il sostegno e tutta la pubblicità durante i giochi se la Russia partecipa.

Dopo la grande invasione dell’Ucraina, oltre 1.000 aziende hanno ritirato le proprie attività dalla Russia. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) riceve 2 miliardi di dollari in pubblicità da 13 sponsor. Almeno nove dei 13 principali sponsor hanno smesso di operare in Russia, tra cui Coca Cola, Visa, Airbnb, Toyota, Panasonic, Intel, GE, Bridgestone e Atos, il che dimostra che già protestano contro l’invasione russa.

“Facciamo appello a questi 9 sponsor affinché facciano pressione sul Cio affinché bandisca la Russia”, sottolineano gli autori della petizione.

Se alla Russia sarà consentito partecipare alle Olimpiadi del 2024, “questa petizione incoraggia tutti i firmatari a non guardare nessuna partita. Se ci saranno pochi spettatori attesi a causa della protesta globale, il CIO, e soprattutto i suoi sponsor, saranno penalizzati per il sostegno alla Russia in questa aggressione”.

Gli autori dell’appello chiedono agli sponsor di spostare tutte le spese pubblicitarie e di sponsorizzazione verso annunci di protesta contro l’illegale invasione russa e di sostegno alle cause di soccorso ucraine.