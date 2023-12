Cinema, Borgonzoni: “Sorpasso film Cortellesi su Barbie altro risultato straordinario”

AgenPress. “Un successo travolgente. L’opera debutto alla regia di Paola Cortellesi prosegue la cavalcata alla conquista di risultati straordinari. Orgogliosa del cinema italiano – che vola così in testa al box office nazionale 2023 – e dei nostri eccellenti professionisti”.

Così il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni a commento della notizia su dati Cinetel del sorpasso in quanto a ingressi registrati di C’è ancora domani di Paola Cortellesi (4.395.868 presenze in sala) sul film diretto da Greta Gerwig Barbie (4.389.568).

“E a proposito di sale gremite, continua l’impegno del Ministero per un ritorno sempre più deciso del pubblico al cinema: al via la nuova campagna di comunicazione e promozione dei film in uscita in questi giorni e fino a febbraio”.