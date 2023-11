G20. Putin fa lo “smemorato”. “Porre fine alla tragedia in Ucraina”, che lui stesso ha causato

AgenPress – Vladimir Putin ha preso parte al vertice online del G20. A settembre è stato concordato un incontro virtuale a Nuova Delhi. L’obiettivo è riassumere i lavori del G20 durante l’anno di presidenza indiana e discutere gli attuali problemi mondiali. E ce ne furono altri in due mesi.

Putin si è rivolto a un conflitto diverso: quello ucraino. “Alcuni colleghi hanno affermato di essere scioccati dalla continua aggressione della Russia in Ucraina. Sì, certo, le azioni militari sono sempre una tragedia per persone specifiche, famiglie specifiche e per il paese nel suo insieme. E, naturalmente, dobbiamo pensare a come fermare questa tragedia”.

Ha esortato a non dimenticare altri tragici eventi: “E il sanguinoso colpo di stato in Ucraina nel 2014, seguito dalla guerra del regime di Kiev contro il suo popolo nel Donbass? Non è scioccante? E lo sterminio della popolazione civile in Palestina, in la Striscia di Gaza, non è scioccante oggi?”