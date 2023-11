Mosca. Putin concede la grazia all’assassino di Anna Politkovskaya. Ha combattuto in Ucraina come prigioniero arruolato

AgenPress – Un ex detective russo condannato per il suo ruolo nell’omicidio della giornalista investigativa Anna Politkovskaya nel 2006 è stato graziato dal presidente Vladimir Putin dopo aver combattuto in Ucraina, ha detto il suo avvocato.

Sergei Khadzhikurbanov è stato condannato a 20 anni di prigione nel 2014 per il suo ruolo nell’organizzazione dell’omicidio di Politkovskaya, un’importante reporter del quotidiano liberale Novaya Gazeta che è stata uccisa nel 2006 nell’ascensore del suo condominio a Mosca.

L’avvocato di Khadzhikurbanov, Alexei Mikhalchik, ha detto martedì ai media russi che il suo cliente ha ricevuto la grazia presidenziale dopo aver completato un contratto militare di sei mesi in Ucraina e da allora è rimasto nelle forze armate.

Mikhalchik non ha specificato quando Khadzhikurbanov si è arruolato per combattere in Ucraina o se il suo cliente si è inizialmente unito al gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin, un’unità paramilitare che ha iniziato a reclutare prigionieri dal carcere.

“Khadzhikurbanov ha partecipato alla guerra in Ucraina come prigioniero con il suo primo contratto”. “Poi è stato graziato e ora partecipa [alla guerra in Ucraina] come militare avendo firmato un secondo contratto con il ministero della difesa”, ha aggiunto l’avvocato.

Khadzhikurbanov era una delle cinque persone incarcerate per l’omicidio di Politkovskaya, una feroce critica del Cremlino che aveva ampiamente coperto le guerre della Russia in Cecenia.

In una dichiarazione i due figli della Politkovskaya, Vera e Ilya, hanno affermato di non essere stati informati della grazia di Khadzhikurbanov.

“Per noi questo ‘perdono’ non è una prova di espiazione e pentimento da parte dell’assassino. Questo è un fatto mostruoso di ingiustizia […] Profanazione della memoria di una persona uccisa per le sue convinzioni e per il suo dovere professionale”, si legge nella dichiarazione.

Dall’estate scorsa, il Ministero della Difesa russo e l’organizzazione militare privata Wagner hanno reclutato decine di migliaia di prigionieri, tra cui assassini e violentatori domestici, per combattere nella guerra in Ucraina.

Come parte dell’accordo, ai detenuti veniva detto che se avessero combattuto per sei mesi e fossero sopravvissuti, avrebbero potuto tornare alla vita normale senza scontare il resto della pena. Secondo la legge russa, Putin è personalmente responsabile della firma delle richieste di grazia dei condannati russi.

Diversi detenuti graziati hanno commesso omicidi violenti dopo il loro rilascio , alimentando ulteriori preoccupazioni sul fatto che il rientro dei prigionieri nella società dopo un periodo in Ucraina porterà una nuova ondata di omicidi e violenza domestica .

La settimana scorsa, i media russi hanno riferito che Vladislav Kanyus, condannato in un caso di alto profilo nel 2020 per il raccapricciante omicidio della sua ex fidanzata Vera Pekhteleva, è tornato in Russia dopo essere stato reclutato da Wagner in Ucraina.

Il Cremlino la scorsa settimana ha difeso l’uso di reclute prigioniere per combattere in Ucraina e ha detto che i condannati che “espiano con il sangue il loro crimine sul campo di battaglia” dovrebbero essere graziati.

“Stanno espiando con il sangue nelle brigate d’assalto, sotto i proiettili e sotto le granate”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.