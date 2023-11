Accuse del Ministro Esteri israeliano a Guterres: “non merita di essere a capo dell’ONU”

AgenPress – Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen è intervenuto all’ONU a Ginevra, dove ha criticato sia la Croce Rossa che il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

“Guterres non merita di essere il capo delle Nazioni Unite”, ha detto Cohen in una conferenza stampa. “Guterres non promuove alcun processo di pace nella regione”, ha detto, e ha suggerito che fosse troppo vicino all’Iran.

Riguardo alla Croce Rossa – che ha incontrato, così come all’Organizzazione mondiale della sanità – Cohen ha detto che “dovrebbero essere più forti e chiari con le loro dichiarazioni e con le pressioni” per il rilascio degli ostaggi.

La presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa ha ribadito il suo impegno a lavorare per la liberazione degli ostaggi, incontrando le famiglie delle persone sequestrate.

In un post sui social media dopo l’incontro, Mirjana Spoljaric ha dichiarato: “Gli ostaggi devono essere immediatamente rilasciati. Il CICR non smetterà di lavorare per ottenere l’accesso a loro: e abbiamo bisogno che si raggiungano accordi che ci permettano di lavorare”.

Guterres si è detto “profondamente turbato dall’orribile situazione e dalla drammatica perdita di vite umane in diversi ospedali di Gaza”.

“Il segretario generale continua il suo lavoro rimanendo calmo e concentrato in circostanze difficili, basandosi sui principi della Carta Onu e sulle leggi umanitarie internazionali”, ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, seguendo per tutto il giorno le notizie sul peggioramento delle condizioni negli ospedali locali, che lottano senza elettricità e con corpi in decomposizione.

“In nome dell’umanità, il segretario generale chiede un cessate il fuoco umanitario immediato”.