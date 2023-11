71esimo Congresso Nazionale SICPRE. Loiacono: “Lavorare per una comunicazione sanitaria etica ed in linea con la normativa vigente”

AgenPress. Comunicazione e pubblicità sanitaria, le tematiche trattate da Infoestetica e promosse dal suo fondatore Giancarlo Loiacono sono state accolte dal prof. Stagno d’Alcontres al 71esimo Congresso Nazionale S.I.C.P.R.E (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica).

A margine del 71esimo Congresso Nazionale S.I.C.P.R.E, tenutosi a Roma, è emersa la necessità di adottare una politica innovativa sulla comunicazione medica onde evitare alcune criticità e difformità.

L’utilizzo della comunicazione in ambito medico, soprattutto quando si tratta di pubblicità sanitaria, a volte rischia di allontanarsi dai principi etici. “Dalla comunicazione deve emergere il curriculum del medico, il suo percorso professionale deve essere chiaro al pubblico di potenziali pazienti al fine di effettuare la migliore scelta per sé stessi”.

È quanto ha dichiarato il Presidente uscente prof. Stagno d’Alcontres avvalorando le tematiche già poste in essere dal fondatore di Infoestetica Giancarlo Loiacono. Troppe volte, infatti, la Chirurgia Estetica nel Nostro Paese è oggetto di pregiudizi e strumentalizzazioni dovute a comportamenti non conformi ai criteri etici insiti nella professione medica. Ci si trova a constatare come spesso la comunicazione divenga strumento volto a favorire l’acquisizione di nuovi clienti mediante metodologie a dir poco discutibili.

“A tal riguardo”, ha tenuto a precisare la dott.ssa De Fazio subentrata alla guida del S.I.C.P.R.E, “è necessario sviluppare una nuova visione del futuro dove la formazione dei giovani deve costituire un Focus permanente, ed improntata su aggiornamenti continui dei principali Social Media”.

A tal riguardo ha poi continuato: “Abbiamo già creato per il prossimo anno una chat attraverso la quale sarà possibile interagire con i nostri specializzandi in modo da trarre sempre nuove fonti di ispirazione in modo da rendere l’informazione medica sempre più efficace”. “Questo perché” – ha aggiunto il prof. Stagno D’Alcontres – “la medicina è una scienza che non può fermarsi. Noi aggiorniamo i nostri giovani di continuo e li premiamo con borse di studio”.

Ed è proprio nell’ottica di una maggiore trasparenza che Giancarlo Loiacono ha anticipato che presto verrà resa nota la Fondazione di una nuova Associazione che unisce medici e comunicatori al fine di fornire una maggiore tutela del professionista nella formazione e nell’informazione riguardante la pubblicità sanitaria e la comunicazione medica.