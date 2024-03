Bruxelles. Scholz: Putin sbaglia se pensa che non sosterremo l’Ucraina. Zelensky chiede più sistemi di difesa aerea e munizioni

AgenPress – “Sono abbastanza sicuro che stiamo inviando un segnale molto chiaro: Putin ha sbagliato i calcoli se ritiene che non saremo in grado di sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario e l’utilizzo dei profitti” degli asset russi immobilizzati “è un piccolo ma importante elemento fondamentale”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al consiglio europeo a Bruxelles.

Le entrate dei profitti dagli asset russi congelati “possono essere utilizzate dall’Unione europea e, a mio avviso, innanzitutto per avere l’opportunità di acquisire le armi e le munizioni di cui l’Ucraina ha bisogno per la propria lotta difensiva”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha esortato i leader dell’UE a fornire più sistemi di difesa aerea e munizioni all’Ucraina.

“Tutta la difesa aerea fornita all’Ucraina, in particolare dagli Stati europei, mantiene in vita le nostre città e i nostri villaggi. Ma i sistemi di difesa aerea esistenti non sono sufficienti per proteggere il nostro intero territorio dal terrorismo russo. E non si tratta di centinaia di sistemi, “ma di un numero raggiungibile – per proteggere tutto il territorio dell’Ucraina. Vi esorto a contribuire a proteggere le nostre città – Kharkiv, Sumy, Dnipro, Odesa, Kherson e altre. Dobbiamo fornire una protezione affidabile ai cieli sopra la linea del fronte. Dobbiamo far sì che Putin perda la battaglia per il cielo ucraino e, se lo farà, perderà anche la terra”, ha detto Zelensky.

Inoltre, ha osservato che l’attuale livello di utilizzo dell’artiglieria in prima linea da parte dei soldati ucraini è “umiliante” per l’Europa, nel senso che “l’Europa può fornire di più. Ed è fondamentale dimostrarlo adesso”.

“L’Ucraina dimostra che è possibile farlo abbastanza rapidamente. Per favore, non perdete il tempo necessario per attivare la produzione della difesa. Il lato tecnologico della guerra viene aggiornato ed è necessario stare al passo con i cambiamenti per il bene della sicurezza di tutti. paese in Europa”, ha affermato il Capo dello Stato.

Ha osservato che l’Ucraina offre all’Europa di investire nella produzione di droni, uno dei tipi chiave di armi nella guerra moderna. “Il potenziale della nostra produzione di droni è sufficiente e sono necessari finanziamenti sufficienti per realizzare questo potenziale al fronte. Tutto ciò che costruiamo per la difesa dell’Ucraina funzionerà anche per la difesa di tutta la nostra Europa”, ha aggiunto Zelensky.

