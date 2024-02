Calvani: “Lollobrigida tratta con i carnefici. Ora cambiamo strategia e intensifichiamo le proteste”

AgenPress. “Risponderemo immediatamente in maniera forte e massiccia alla meschina, farlocca e vergognosa trattativa che ha fatto il ministro Lollobrigida con i carnefici, i sindacati agricoli, e con Riscatto agricolo, che sono tutti iscritti a FdI. Dopo questa presa per i fondelli cambiamo completamente strategia: anticiperemo e intensificheremo le proteste, nei prossimi giorni saremo in piazza a Roma, convoglieremo tutti i mezzi in quella che sarà solo la prima grande manifestazione”.

Lo ha dichiarato Danilo Calvani, leader del Cra, i comitati agricoltori riuniti, intervenuto oggi a “ZTL” condotto da Francesco Borgonovo sulla FM di Radio Giornale Radio.

“Noi agricoltori non siamo divisi, ma non vogliamo avere a che fare con la politica e con queste farse che il ministro sta facendo. Scenderemo in piazza per chiedere le dimissioni immediate di Lollobrigida – ha aggiunto Calvani –.

A Roma saremo in tanti, sarà una risposta importante, domani concorderemo i dettagli con la Questura”.