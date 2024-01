Usa 2024. Trump avverte la Corte Suprema. Se sarò escluso dal voto si scatenerà caos e bolgia in tutta la nazione

AgenPress – L’ex presidente Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di consentirgli di rimanere nelle primarie repubblicane in Colorado mentre cerca di ribaltare una sentenza statale che lo ha ritenuto non idoneo a causa del suo ruolo che ha portato all’attacco del 6 gennaio.

Trump ha avvertito che se sarà escluso dal voto 2024 si scatenerà “il caos e la bolgia in tutta la nazione”. Lo si legge nelle argomentazioni presentate dai suoi avvocati al massimo tribunale Usa che deve esprimersi sull’immunità dell’ex presidente. “Escludermi dal voto 2024 priverebbe dei diritti civili decine di milioni di americani” e “scatenerebbero caos e bolgia in tutta la nazione”.

Gli avvocati di Trump hanno depositato una memoria in cui espone la sua posizione prima del dibattimento orale previsto per l’8 febbraio.

La Corte Suprema del Colorado ha stabilito il 19 dicembre che una clausola del 14° emendamento della Costituzione che proibisce a “un ufficiale degli Stati Uniti” che “si è impegnato in un’insurrezione” di candidarsi per varie cariche federali si applica a Trump.

Il caso solleva varie questioni legali precedentemente indecise, tra cui se il linguaggio costituzionale si applica a coloro che si candidano alla presidenza e chi può decidere se qualcuno è coinvolto in un’insurrezione.

Nella dichiarazione di giovedì, gli avvocati di Trump hanno toccato questi temi, affermando che un presidente non è un “ufficiale degli Stati Uniti”, che Trump non “si è impegnato in un’insurrezione” e che solo il Congresso può far rispettare la disposizione in questione.

“La corte dovrebbe porre fine in modo rapido e deciso a questi tentativi di squalifica del voto, che minacciano di privare di diritti civili decine di milioni di americani e che promettono di scatenare caos e bolgia se altri tribunali statali e funzionari statali seguiranno l’esempio del Colorado ed escluderanno il probabile candidato presidenziale repubblicano. candidato dalle loro schede elettorali”, hanno scritto gli avvocati di Trump.

La decisione dell’alta corte statale ha annullato la sentenza di una corte di grado inferiore in cui un giudice aveva affermato che Trump aveva intrapreso un’insurrezione incitando alla rivolta il 6 gennaio, ma che i presidenti non sono soggetti alla clausola sull’insurrezione del 14° emendamento perché non sono un “ufficiale”.

Il tribunale statale ha affermato che la sua sentenza rimarrà sospesa a tempo indeterminato una volta che Trump si sarà appellato alla Corte Suprema degli Stati Uniti.