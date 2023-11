Hamas ritarda il rilascio degli ostaggi e chiede aiuti per il nord di Gaza. Qatar tratta anche con Israele

AgenPress – Il braccio armato di Hamas ha dichiarato di aver deciso di ritardare il secondo round di rilascio degli ostaggi, previsto per sabato, fino a quando Israele non avrà soddisfatto le condizioni, tra cui l’impegno a far entrare i camion degli aiuti nel nord di Gaza, mentre i mediatori si sono affrettati per mantenere un controllo a quattro… tregua di un giorno in pista.

Il Qatar è in trattative con Israele e Hamas per risolvere il ritardo nel rilascio degli ostaggi “il più presto possibile”, ha detto a Reuters un funzionario informato sulla situazione.

Anche l’Egitto sta cercando di risolvere il ritardo, ha detto a Reuters un funzionario palestinese a conoscenza della questione che non vuole essere nominato.

Israele ha detto che avrebbe rispettato la tregua. In precedenza si diceva che 50 camion umanitari trasportavano cibo, acqua, attrezzature per ripari e forniture mediche erano stati schierati nel nord di Gaza sotto la supervisione delle Nazioni Unite, la prima significativa consegna di aiuti nel nord di Gaza dall’inizio della guerra.

La dichiarazione delle Brigate al-Qassam ha indebolito le speranze di un secondo giorno di rilascio di ostaggi e prigionieri senza intoppi dopo che 13 donne e bambini israeliani sono stati liberati da Hamas.

Circa 39 donne e adolescenti palestinesi sono state rilasciate dalle carceri israeliane in base all’accordo di tregua mediato dal Qatar.

Le Brigate al-Qassam di Hamas hanno affermato che Israele non ha rispettato i termini del rilascio dei prigionieri palestinesi concordati come parte dell’accordo sugli ostaggi. Qadura Fares, il commissario palestinese per i prigionieri, ha detto che Israele non ha rilasciato i detenuti in base all’anzianità, come previsto.

Il portavoce dell’esercito israeliano Olivier Rafowicz ha detto alla televisione francese che Israele sta rispettando rigorosamente i termini della tregua, e ha detto che l’esercito non ha effettuato attacchi o operazioni offensive a Gaza sabato.

“C’è un ritardo…nel rilascio degli ostaggi. Non voglio in alcun modo entrare in ciò che dice il braccio armato del gruppo terroristico Hamas”, ha detto Rafowicz alla TV BFM. “Questa situazione è ovviamente gestita ai massimi livelli in Israele.”

Il portavoce dell’esercito israeliano ha detto in precedenza che Israele si aspettava la liberazione di altri 13 ostaggi sabato, insieme al rilascio di 39 prigionieri palestinesi, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Un totale di 50 ostaggi saranno scambiati con 150 prigionieri palestinesi nel corso di quattro giorni di tregua, la prima battuta d’arresto nei combattimenti da quando i combattenti di Hamas hanno imperversato nel sud di Israele il 7 ottobre, uccidendo 1.200 persone e prendendo circa 240 ostaggi.

In risposta a quell’attacco, Israele ha promesso di distruggere i militanti di Hamas che governano Gaza, facendo piovere bombe e proiettili sull’enclave e lanciando un’offensiva di terra nel nord. Ad oggi, circa 14.800 persone, di cui circa il 40% bambini, sono state uccise, hanno riferito sabato le autorità sanitarie palestinesi.