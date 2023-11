Aces and Faces: il gioco Casinò di Tuko

AgenPress. Tra i tanti giochi casino diventati famosi nelle sale da gioco fisiche, che poi hanno trovato la fortuna anche sulle piattaforme online, troviamo senza ombra di dubbio le slot machine, i giochi da tavolo e i videopoker che, ponendosi esattamente a metà tra le altre due forme di intrattenimento, hanno sin da subito appassionato e incuriosito i giocatori.

In questo contesto uno dei titoli più intriganti è sicuramente Aces and Faces di Tuko, un video poker particolarmente apprezzato che offre un’esperienza unica nel suo genere. Lo stesso produttore, a dire il vero, è noto anche per l’altro video poker cui ha dato vita, Tens or Better, e per le molteplici slot ideate, tra le quali spiccano quelle ispirate alla saga di Pierino, l’amato e divertente personaggio televisivo degli anni Ottanta.

I video poker, tuttavia, subiscono il fascino derivante dalla loro natura ibrida che fonde l’emozione del poker tradizionale, le tattiche e la strategia, con la praticità e la semplicità delle slot machine. A questo possiamo aggiungere che questa tipologia di giochi risulta così avvincente anche per la possibilità che offre di scegliere quali carte tenere e quali scartare, introducendo un elemento di strategia che nelle tradizionali slot machine manca del tutto.

Aces and Faces è un gioco che segue le regole fondamentali del poker, assegnando punteggi in base alle combinazioni vincenti: l’obiettivo è quello di cercare di ottenere la migliore combinazione possibile. Oltre alle classiche mani del poker, il gioco presenta opportunità uniche di vincita, come i Quattro Assi, quattro carte dello stesso valore tra J e K, e quattro carte dello stesso valore tra 2 e 10. La “Coppia di Jack o punto migliore” rappresenta la combinazione vincente più bassa, formata da coppie di Jack, Regine, Re o Assi.

Il gioco si svolge con un mazzo standard da 52 carte, che viene rimescolato dopo ogni mano e ogni mano è giocata con un mazzo separato, garantendo equità e casualità nel corso del gioco.

Per immergersi nell’azione di Aces and Faces, i giocatori devono seguire alcuni semplici passaggi, ovvero:

Selezionare il numero di mani, utilizzando i pulsanti +/- del selettore Hands e scegliendo se giocare 1, 5, 10 o 25 mani contemporaneamente;

Scegliere il livello di puntata, con i pulsanti +/- del selettore Level, regolando il livello di puntata da 1 a 5;

Impostare il valore della puntata, utilizzando i pulsanti +/- del selettore Coins, selezionando il valore desiderato per la puntata;

A questo punto cliccando sul pulsante per distribuire la prima mano il gioco inizia. Le carte che formano una combinazione vincente vengono automaticamente tenute: per ottimizzare la mano, i giocatori possono selezionare manualmente le carte da tenere (attraverso il tasto Held che appare sulle carte selezionate). Dopo aver deciso quali carte tenere, i giocatori distribuiscono le mani successive e attendono i risultati.

Le vincite vengono calcolate in base alla tabella dei pagamenti, visualizzata sulla schermata di gioco. Le mani vincenti vengono evidenziate.

Aces and Faces offre un’esperienza di gioco coinvolgente, andando a posizionarsi come giusto compromesso tra chi cerca un gioco semplice e intuitivo ma vuole anche aggiungere un pizzico di tattica e strategia alle mosse. Con la possibilità di giocare più mani contemporaneamente, un RTP del 99,26% e una varietà di combinazioni vincenti, questo titolo di Tuko è in grado di dar vita a partite avvincenti e divertenti in attesa, ovviamente, di veder comparire la giusta combinazione di carte per raggiungere la vittoria. Se si è stanchi, dunque, di giocare alle slot machine, per quanto quelle di questo produttore siano particolarmente avvincenti e divertenti (oltre alla saga di Pierino troviamo anche le slot machine ispirate ai celebri film Febbre da Cavallo) allora i video poker Tuko Productions, e in particolare Aces and Faces, sono la soluzione giusta.