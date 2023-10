Granada. Zelensky, sconfiggere Putin, per non “destabilizzare altre parti del mondo e rovinare il potere dell’Europa”

AgenPress – “E’ necessario infliggere insieme una sconfitta fondamentale all’aggressione russa in Ucraina, in modo che non possano riprendere le sue azioni aggressive e che i soldati della NATO non combattano più la Russia in futuro”.

Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in apertura del vertice della Comunità politica europea a Granada (Spagna).

“Tutti questi paesi contro i quali la Russia sta lavorando in un modo o nell’altro, hanno bisogno di sostegno economico, e tutti questi paesi hanno bisogno di garanzie di sicurezza, affinché la Russia non sia mai più tentata di tentare di infrangere la loro sovranità. è necessario un segnale: la Russia non ha alcuna possibilità”.

Il presidente ha sottolineato anche l’aspetto più importante che “darà piena forza alla nostra unità. Il modo più efficace per neutralizzare l’aggressore è la sconfitta: la sconfitta in guerra. In questo momento, e proprio in Ucraina, abbiamo l’opportunità di causare una sconfitta fondamentale all’aggressione russa”.

Rivolgendosi ai leader europei presenti, Zelensky ha affermato che “grazie all’Ucraina, i vostri soldati non stanno combattendo contro la Russia in questo momento. Non dubitiamo della forza della NATO. Ma sono sicuro che nessuno di voi vuole sapere come sarebbe se, Dio non voglia, la NATO dovesse difendere uno di voi. Dobbiamo vincere in Ucraina in modo che Putin non possa estendere questa aggressione a qualcun altro. Ed è realistico”, ha detto il capo dello Stato ucraino.

In questo contesto, ha sottolineato l’importanza di preservare l’unità e la solidarietà dell’Europa, nonché di non permettere a Putin di “destabilizzare altre parti del mondo e i nostri partner per rovinare il potere dell’Europa”.

Zelensky ha sottolineato l’importanza di rafforzare le capacità dei soldati ucraini, soprattutto nel campo della difesa aerea, con l’obiettivo di distruggere le posizioni degli invasori e liberare il territorio.

“Ogni drone russo abbattuto in Ucraina, ogni carro armato russo distrutto in Ucraina conferma che questo drone, questo carro armato, qualsiasi altra arma russa distrutta in Ucraina non colpirà nessun altro in Europa. E ringrazio tutti voi, ognuno di voi voi, le vostre nazioni – grazie per il vostro aiuto nella difesa! Sistemi di difesa aerea aggiuntivi per l’Ucraina, artiglieria e proiettili aggiuntivi, missili e droni a lungo raggio aggiuntivi per i nostri soldati, nonché ulteriori formati di supporto e garanzie di sicurezza per le nazioni minacciate dalla Russia – Tutto ciò rappresenta una reale protezione dell’Europa da ulteriori azioni aggressive della Russia”.