Gaza. Onu, oltre 1mln di bambini soffrono di salute mentale. 5 uccisi durante un lancio di aiuti umanitari

AgenPress – Più di 1 milione di bambini a Gaza hanno bisogno di supporto per la salute mentale, ha avvertito l’ONU, sebbene la Striscia non disponga di medici specializzati o di risorse per aiutare i bambini a elaborare la loro esposizione alla guerra e alla violenza.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese ha dichiarato al quotidiano britannico Guardian che avevano “paura” che i loro figli crescessero credendo che ci fossero “poche alternative alla resistenza armata” e che tenere i bambini al riparo da quel percorso era “difficile” perché le loro speranze sono state distrutte. .

Le famiglie che sono riuscite a fuggire da Gaza hanno anche detto che la salute mentale dei loro figli era in difficoltà, poiché erano afflitti dal senso di colpa dei sopravvissuti e dalle preoccupazioni per la famiglia rimasta nell’enclave.

Cinque bambini sarebbero stati uccisi a causa di un lancio di aiuti umanitari da un paese straniero non identificato, ha detto il Ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas.

Anche diversi civili palestinesi sono rimasti feriti nel lancio, secondo l’Ufficio stampa governativo di Gaza, che ha definito il lancio “casuale”.

“Siamo a conoscenza di notizie di civili uccisi a seguito di lanci umanitari. Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie di coloro che sono stati uccisi. Contrariamente ad alcuni rapporti, questo non è stato il risultato di lanci aerei statunitensi”, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti in una nota.

Israele in precedenza aveva affermato di aver collaborato con diversi paesi, tra cui Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto, Francia e Stati Uniti, per i lanci aerei su Gaza.

Nessuno è rimasto ferito nel lancio aereo statunitense condotto venerdì nel nord di Gaza, secondo il segretario stampa del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder.

“Le notizie della stampa secondo cui i lanci aerei statunitensi avrebbero provocato vittime civili sul terreno sono false, poiché abbiamo confermato che tutti i nostri pacchi di aiuti sono atterrati sani e salvi a terra”.

Le morti avvengono giorni dopo che cibo e rifornimenti hanno iniziato ad essere lanciati via aerea lungo la costa di Gaza in risposta alla crisi umanitaria nel contesto della guerra in corso tra Israele e Hamas.

L’Ufficio stampa governativo di Gaza ha criticato i lanci aerei definendoli “inutili” e ha chiesto l’immediata apertura dei valichi terrestri verso Gaza.

“Chiediamo l’apertura dei valichi di terra per portare migliaia di tonnellate di aiuti immediatamente e con urgenza per prevenire l’aggravarsi della carestia nella Striscia di Gaza, in particolare nella città di Gaza e nel nord di Gaza”, ha dichiarato in una nota l’Ufficio stampa governativo di Gaza. Venerdì. “Circa 2.400.000 persone nella Striscia di Gaza soffrono gravemente di grave carenza di cibo, acqua, medicine e alloggi, e la carestia si aggrava ulteriormente a causa di questa grave carenza.”

Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, almeno 20 persone sono morte di malnutrizione e disidratazione durante la guerra.