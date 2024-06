Zelensky: Donald Trump diventerebbe un “presidente perdente” se costringesse l’Ucraina a una tregua con la Russia. “E’ una trappola”

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky è sicuro che il dittatore russo Vladimir Putin non si fermerà in Ucraina e andrà oltre se la guerra sarà vinta. Secondo il presidente, il probabile accordo di Trump con Putin non fermerà il dittatore.

“Non capisco, vuole davvero essere un presidente perdente? Immaginiamo che Trump diventi presidente e decida di porre fine alla guerra a spese dell’Ucraina. Per esempio. E in qualche modo ha ottenuto la conferma da Putin che questa è una fermata , tutto qui. Gli ucraini non saranno disposti a sopportarlo, ma poi potrà dire che non ci dà alcun sostegno e l’Ucraina non sarà in grado di combattere. E immagina per un secondo che dopo ciò Putin andrà avanti . Allora chi sarà questo presidente degli Stati Uniti per il mondo intero?”, ha detto.

“E poi Putin andrà oltre, rendendosi conto che gli Stati Uniti non sono più un attore così grande. E poi altri leader autoritari di altri paesi entreranno nell’arena. E qui abbiamo un cessate il fuoco e l’inizio di ciò di cui tutti hanno paura di parlare . Questa è la terza guerra mondiale.” – ha detto il presidente dell’Ucraina, sottolineando che sarebbe una “trappola”.

Trump ha detto che potrebbe porre fine alla guerra della Russia entro 24 ore se eletto presidente, senza specificare i passi per raggiungere un accordo di pace tra Kiev e Mosca.

Trump ha anche affermato di ritenere che sia Mosca che Kiev “vogliano salvare la faccia, vogliono una via d’uscita”, sostenendo che agli ucraini nei territori occupati dai russi starebbe bene far parte della Russia, ha riferito il Washington Post in aprile, citando una persona anonima che ha discusso la questione con Trump.

“Quando (Putin) acquisirà forza, potrebbe emettere un ultimatum: riconoscere tutti i territori occupati, rimanere fuori dalla NATO, dimenticare l’integrazione europea”, ha aggiunto.

“E ci saranno molte di queste condizioni, a seconda di quanto sarà forte in quel momento. Pertanto, un cessate il fuoco è una trappola”.

Zelensky ha detto che non crede che Trump vorrebbe essere ricordato come il “perdente” della Russia nella guerra.

Ha chiesto ai giornalisti del Guardian di immaginare uno scenario in cui Trump, in qualità di presidente, decidesse di porre fine alla guerra a spese dell’Ucraina.

“In qualche modo, nel dialogo, potrebbe ottenere la conferma da Putin che questa è la fine, che è così. Gli ucraini non lo accetteranno, ma lui potrebbe poi dire: “Bene, questo è tutto, non vi darò alcun sostegno, né armi, né finanziamenti”. Potrebbe negoziare con alcuni partner e anche loro potrebbero fermarsi”.

Vladimir Putin è aperto a un cessate il fuoco che riconosca le attuali linee del fronte sul campo di battaglia, ma continuerà a combattere se l’Ucraina e i suoi alleati non saranno d’accordo, ha riferito Reuters il 24 maggio, citando fonti russe non divulgate.

Fatta eccezione per i colloqui infruttuosi durante l’inizio della primavera del 2022, non ci sono stati negoziati di pace diretti tra Ucraina e Russia . Zelensky ha ripetutamente affermato che Kiev non cederà territori in cambio della pace.

A maggio Trump aveva dichiarato che non si sarebbe impegnato a fornire assistenza alla difesa all’Ucraina se avesse vinto le elezioni del 2024.

“Naturalmente, l’Ucraina, senza armi, a mani nude, non può combattere contro un esercito multimilionario. Immaginiamolo”.

Trump ha affermato in privato che potrebbe porre fine alla guerra della Russia facendo pressioni sull’Ucraina affinché ceda la Crimea e il Donbass a Mosca, ha riferito il Washington Post il 7 aprile, citando fonti.

Zelensky ritiene che un simile approccio darebbe il via libera a ulteriori attacchi, “riducendo a zero” l’influenza globale degli Stati Uniti.

Vale la pena notare che Donald Trump si è opposto all’aumento degli aiuti all’Ucraina. A suo avviso gli aiuti dovrebbero essere concessi sotto forma di prestito e non di “regalo”.

Inoltre, ha ripetutamente affermato che avrebbe potuto porre fine alla guerra in Ucraina in pochi giorni attraverso un contatto diretto con Putin.

Trump ha recentemente rilasciato una dichiarazione inaspettata in uno dei suoi incontri con potenziali sponsor della campagna. Ha detto che avrebbe presumibilmente “bombardato Mosca e Pechino se la Russia avesse invaso l’Ucraina o la Cina avesse invaso Taiwan”.