Netanyahu: “La guerra può finire solo quando Hamas sarà distrutto”

AgenPress. Israele ha continuato la sua offensiva a Rafah dopo aver presentato una nuova proposta per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Mentre gli Stati Uniti cercano sostegno alla proposta di Israele, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ribadiva la sua posizione secondo cui la guerra avrebbe potuto finire solo quando Hamas fosse stato distrutto

Netanyahu ha aggiunto che Israele continuerà la guerra finché non avrà raggiunto tutti i suoi obiettivi. “Le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra non sono cambiate”, ha detto il leader israeliano. Queste includevano la distruzione della capacità militare di Hamas e della capacità di governare, così come il “rilascio di tutti gli ostaggi”. Bisogna garantire che la Striscia di Gaza “non rappresenti più una minaccia per Israele”.