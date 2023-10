Usa 2024. In tre mesi Trump raccoglie 45,5 mln, DeSantis 15. “Biden faccia pagare all’Europa gli aiuti a Kiev”

AgenPress – La campagna di Donald Trump ha dichiarato di aver raccolto più di 45,5 milioni di dollari nel terzo trimestre dell’anno, somma che supera di gran lunga Ron DeSantis , l’uomo una volta considerato il suo più accanito rivale.

A settembre sono stati raccolti oltre 37,5 milioni di dollari in contanti a disposizione, sostenuti dalla raccolta fondi per le sue sfide legali.

Il team di DeSantis ha dichiarato mercoledì che intende raccogliere 15 milioni di dollari durante il terzo trimestre del 2023, meno del totale della raccolta fondi di 20 milioni di dollari del secondo trimestre.

Rilasciando i numeri della raccolta fondi poche ore dopo la notizia di DeSantis, la campagna di Trump ha cercato di mostrare il dominio sul governatore della Florida, che ha lottato per essere all’altezza delle alte aspirazioni dei repubblicani che lo vedevano come una valida alternativa a Trump.

Lo slancio di raccolta fondi di Trump dimostra che la sua campagna per tornare alla Casa Bianca non è stata vanificata da quando è stato incriminato quattro volte dai pubblici ministeri di New York, Washington, DC, Georgia e Florida. In effetti, la campagna di Trump afferma di aver guadagnato 3 milioni di dollari vendendo tazze da caffè, magliette e poster della foto segnaletica scattata a lui ad Atlanta, dove è accusato di racket statale.

I dati sulla raccolta fondi di Trump e DeSantis, che coprono il periodo da luglio a settembre, non tengono conto del denaro raccolto dai comitati di azione super politica loro alleati.

I forti e crescenti numeri di raccolta fondi di Trump lo aiuteranno a mantenere il suo solido vantaggio in cima al campo del GOP mentre i suoi rivali affrontano una pressione crescente per migliorare la propria posizione e rimanere vitale in vista della stagione delle primarie, che inizierà con i caucus dell’Iowa a gennaio.

“Perché Joe Biden non fa contribuire l’Europa” alle spese per l’Ucraina? E’ la domanda che pone Donald Trump su Truth, notando come il Vecchio Continente è indietro di 175 miliardi di dollari rispetto agli Stati Uniti negli aiuti a Kiev. “Neanche un dollaro in più dovrebbe essere speso fino a quando l’Europa non avrà eguagliato l’America nelle spese per difendere l’Ucraina”, afferma Trump.