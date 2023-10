PD. Schlein, più risorse alla sanità, troppo lunghe le liste di attesa. Stiamo dialogando con le opposizioni

AgenPress – Il Pd darà battaglia perché ci siano “più risorse” sulla sanità pubblica, perché “le liste di attesa si stanno allungando a dismisura”. Su questo tema “stiamo dialogando anche con le altre forze di opposizione”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein.

La sanità, come il salario minimo, è un “altro terreno su cui sono possibili ampie convergenze con le opposizioni”.

“La riunione di questa mattina” verso “la direzione di domani e la mobilitazione delle prossime settimane”, è stata “positiva e fruttuosa. Il Pd non smobilita e, dopo l’estate militante, va avanti mettendo in campo battaglie, a partire dalla sanità ma non solo”.

“Bisogna fermare lo scempio dello smantellamento della sanità pubblica”. Se, a causa delle liste d’attesa troppo lunghe, “chi non può permetterselo rinuncia a curarsi non è una negazione del diritto alla salute previsto dalla nostra Costituzione?”.