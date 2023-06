Zuccalà (M5S Lazio): “Salvaguardiamo ecosistema costiero e marino nell’ottica della Blue Economy”

- Advertisement -

AgenPress. “La salvaguardia dell’ecosistema costiero e marino deve rientrare in una “politica del mare” che coniughi l’ambiente con lo sviluppo economico.

Se da un lato è essenziale proteggere le nostre coste e l’ecosistema ad esse collegato, dall’altro è necessario che la Regione Lazio supporti le realtà imprenditoriali e tutto l’indotto commerciale e turistico del litorale”.

Così il consigliere M5S Adriano Zuccalà, nel suo intervento durante la Commissione regionale competente che oggi ha ascoltato i sindaci e le associazioni di categoria del litorale laziale.

“E’ imprescindibile, in questo senso – continua Zuccalà – la piena attuazione del Piano di Utilizzo degli Arenili nelle comunità locali, per far sì che si arrivi negli anni ad una riconversione ecologica delle strutture balneari esistenti, che sono per lo più in cemento, in strutture più leggere ed ecocompatibili.

Il comparto del turismo balneare è trainante per l’economia del Lazio e merita di essere sostenuto, superando però la logica cementizia degli anni 60 e attuando la vera blue economy all’insegna del Green Deal europeo”.