Zona giorno: come arredare salotto e sala da pranzo con gusto

AgenPress. Monolocali, open space o semplici scelte di gusto, le situazioni che vedono fondere in un unico ambiente salotto e sala da pranzo sono davvero tante.

Chi, per necessità o scelta estetica, decide di adottare questa soluzione, deve prestare grande attenzione alla selezione dei mobili, optando per soluzioni che riescano a creare un ambiente al contempo accogliente e ospitale.

Sala da pranzo e salotto: a ognuno il suo spazio

Creare una zona giorno che unisca salotto e sala da pranzo non significa necessariamente dover rinunciare a personalizzare i due ambienti. Per renderli riconoscibili e separarli fra loro, oltre a posizionare i mobili in modo tale da distinguere chiaramente le funzioni delle diverse aree dell’open space, è possibile adottare semplici, piccoli accorgimenti.

A seconda dei casi e delle caratteristiche dell’ambiente, si potrà:

tinteggiare le pareti in modo diverso, associando colori distinti alle due zone;

giocare sulla pavimentazione, scegliendo superfici calpestabili diverse per i due ambienti;

scegliere arredi con colori contrastanti;

posizionare, in corrispondenza del divano e del tavolo da cucina, tappeti con colorazioni e motivi diversi.

Tutti questi accorgimenti, adottati singolarmente o insieme, consentiranno di ottenere una divisione delicata e ben equilibrata tra il salotto e la sala da pranzo, senza dover aggiungere separé o altri elementi che rovinerebbero l’effetto complessivo.

Divano e tavolo da cucina: come posizionarli

Per fondere in un unico ambiente salotto e sala da pranzo, senza per questo rinunciare all’ordine e allo spazio, è molto importante scegliere con cura i punti in cui collocare il divano e il tavolo da cucina.

Non esiste naturalmente una posizione che si adatti a tutte le situazioni, in quanto molto dipende dalla forma e dalla metratura dell’ambiente.

Una stanza lunga e stretta potrebbe trarre beneficio dal posizionamento di divano e tavolo da cucina lungo la parete può lunga, mentre nel caso in cui l’ambiente fosse molto spazioso si potrebbero posizionare entrambi al centro della stanza, collocando il tavolo dietro lo schienale del divano, a qualche metro di distanza. In questo caso, il divano svolgerebbe anche un’importante funzione divisoria tra i due ambienti della zona giorno.

Ambienti di forma quadrata potrebbero invece essere arredati con un ampio divano ad angolo e un tavolo, tondo o quadrato, posizionato in corrispondenza dell’angolo opposto.

Tavolino da salotto: scelta e posizionamento

Il tavolino è un vero e proprio must have dei salotti nostrani, in grado di migliorare e personalizzare l’estetica della zona giorno.

In commercio si trovano tantissimi tavolini di design, realizzati in svariati materiali , dall’acciaio inox al legno massello, e caratterizzati da forme talvolta uniche e davvero originali.

Nel momento in cui ci si appresta ad arredare salotto e sala da pranzo insieme, è necessario scegliere il tavolino tenendo conto dei seguenti elementi:

stile dominante dell’ambiente: un tavolino in acciaio cromato , caratterizzato da forme squadrate, sarà perfetto in un ambiente in stile moderno, mente un modello in legno massello anticato potrebbe essere la scelta ideale per uno spazio in stile country;

, caratterizzato da forme squadrate, sarà perfetto in un ambiente in stile moderno, mente un modello in legno massello anticato potrebbe essere la scelta ideale per uno spazio in stile country; colorazione generale o colore dominante dell’area salotto: la scelta dei colori è di grande importanza, in quanto può fare la differenza tra un ambiente accogliente e piacevole e uno scialbo e disordinato;

spazio disponibile: se lo spazio disponibile non è molto, meglio orientarsi su tavolini di piccole dimensioni e dalle forme squadrate, mentre in ambienti ampi staranno benissimo anche i tavolini dalle linee curve.

Oltre a questo, potrebbe essere una buona idea scegliere un tavolino che presenti un design simile a quello del tavolo da cucina, così da creare un piacevole continuum tra i due ambienti.

Dove posizionare il tavolino

Oltre alla scelta del modello, è molto importante prestare attenzione al posizionamento del tavolino, il quale deve essere scelto in base alla forma della stanza, alla sua dimensione e alla collocazione scelta per il divano.

Se quest’ultimo è stato posizionato al centro della stanza, il tavolino potrà essere posto di fronte, magari sopra un tappeto, mentre laddove il divano si trovasse appoggiato al muro, si potrebbe scegliere se mettere il tavolino davanti oppure di lato, dal lato opposto rispetto al tavolo da cucina.

L’importanza del mobile tv

Un altro elemento di grande importanza e irrinunciabile è il mobile tv, il quale dovrà essere scelto in base allo stile degli altri arredi, al colore dominante dell’area salotto, alle dimensioni dell’ambiente e al posizionamento di divano e tavolo.

Nel caso in cui si decidesse di posizionare nell’area giorno anche l’angolo cottura, si potrà optare per una soluzione che veda mobile tv e cucina addossati alle pareti opposte della stanza, uno di fronte all’altro.