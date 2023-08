- Advertisement -

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i capi di tutti gli uffici regionali di arruolamento militare in Ucraina saranno licenziati. La decisione arriva dopo che un’ispezione a livello nazionale degli uffici di reclutamento ucraini ha rivelato molteplici violazioni, tra cui corruzione, abuso di potere e frode.

I capi di arruolamento licenziati saranno sostituiti con ufficiali che hanno avuto esperienza sul campo di battaglia dopo essere stati sottoposti a un’ispezione da parte del servizio di sicurezza.

“Questo sistema dovrebbe essere gestito da persone che sanno esattamente cos’è la guerra e perché il cinismo e la corruzione in tempo di guerra sono tradimento” – ha detto Zelensky –.

La decisione è stata approvata dal Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina. Il generale Valerii Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, sarà responsabile della sua attuazione.

Le autorità ucraine hanno avviato l’ispezione nazionale degli uffici di reclutamento militare alla fine di giugno dopo che i giornalisti hanno scoperto che la famiglia di Yevhen Borysov, l’ex capo dell’ufficio di arruolamento militare dell’Odessa Oblast, aveva acquistato proprietà per un valore di 4,5 milioni di dollari in Spagna durante la guerra.

Inoltre – aggiunge Zelensky – sono stati aperti un totale di 112 procedimenti penali contro funzionari di arruolamento ucraini e 33 persone sono state incriminate.

“I capi degli uffici di arruolamento militare licenziati e altri funzionari per i quali non sono stati trovati dati su simili iolazioni (possono andare) al fronte se vogliono dimostrare la loro dignità” – conclude Zelensky –. “Ma lasciatemi sottolineare: l’esercito non è e non sarà mai un sostituto della punizione penale. I funzionari i saranno sicuramente processati”.