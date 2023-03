Zelensky, se i russi prendono Bakhmut, troverebbero una strada aperta verso l’Ucraina orientale

- Advertisement -

AgenPress – Le truppe russe avranno una “strada aperta” per catturare le città chiave dell’Ucraina orientale se prenderanno il controllo di Bakhmut , ha avvertito il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista alla CNN, difendendo la sua decisione di mantenere le forze ucraine nella città assediata.

“Questo è tattico per noi”, ha detto Zelensky, insistendo sul fatto che i vertici militari di Kiev sono uniti nel prolungare la difesa della città dopo che settimane di attacchi russi l’hanno lasciata sul punto di cadere nelle mani delle truppe di Mosca.

“Capiamo che dopo Bakhmut potrebbero andare oltre. Potrebbero andare a Kramatorsk, potrebbero andare a Sloviansk, sarebbe una strada aperta per i russi dopo Bakhmut verso altre città in Ucraina, in direzione di Donetsk”, ha detto a Wolf Blitzer della CNN in un’intervista esclusiva da Kiev. “Ecco perché i nostri ragazzi sono lì.”

Un assalto durato settimane da parte delle truppe mercenarie di Wagner , che ha preso piede negli ultimi giorni, ha costretto migliaia di persone ad abbandonare la città e ne ha decimato le infrastrutture. Ma le truppe ucraine hanno anche montato un’ostinata difesa dell’area, bloccando il progresso della Russia.

Zelensky ha detto che le sue motivazioni per mantenere la città sono “così diverse” dagli obiettivi della Russia. “Capiamo cosa vuole ottenere la Russia lì. La Russia ha bisogno almeno di una vittoria – una piccola vittoria – anche rovinando tutto a Bakhmut, uccidendo solo ogni civile lì”, ha detto Zelensky.

Ha detto che se la Russia fosse in grado di “mettere la sua piccola bandiera” in cima a Bakhmut, aiuterebbe a “mobilitare la loro società per creare questa idea che sono un esercito così potente”.

“Dobbiamo pensare prima alla nostra gente e nessuno dovrebbe essere circondato, accerchiato – questo è molto importante”.

“Ieri ho avuto un incontro con il capo di stato maggiore e i principali comandanti militari online e offline… e tutti dicono che dobbiamo essere forti a Bakhmut”, ha detto. “Ovviamente dobbiamo pensare alla vita dei nostri militari. Ma dobbiamo fare tutto il possibile mentre procuriamo armi, rifornimenti e il nostro esercito si prepara alla controffensiva”.

“I militari vedono da soli che dobbiamo rimanere forti lì nonostante il fatto che la Russia abbia rovinato l’intera città e tutto lì”, ha aggiunto Zelensky. “Le truppe stavano aiutando i bambini, i civili a lasciare la città – fino ad oggi la gente lasciava Bakhmut. Stavamo aiutando tutti.

Quasi 4.000 civili – tra cui 38 bambini – rimangono all’interno della città martoriata, ha detto martedì altrove il vice primo ministro del paese Iryna Vereshchuk. “Abbiamo squadre di evacuazione speciali, che aiutano, e veicoli blindati. Ma le persone spesso rimangono negli scantinati, senza lasciare informazioni su dove si trovino”, ha detto in un discorso televisivo. “Questo rende l’evacuazione molto più difficile.”

Nel frattempo, l’intelligence della NATO stima che per ogni soldato ucraino ucciso difendendo Bakhmut, le forze russe ne abbiano perse almeno cinque, ha detto un funzionario militare dell’alleanza. Il funzionario ha avvertito che il rapporto 5 a 1 era una stima informata basata sull’intelligence.