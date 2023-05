Zelensky ricevuto dal Papa gli dona una Madonna dipinta sui resti di un giubbotto antiproiettile

- Advertisement -

AgenPress – Il colloquio tra il Papa e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è durato circa quaranta minuti. Lo riferiscono fonti vaticane.

“La ringrazio per questa visita”, ha detto il Papa accogliendo il presidente ucraino. “E’ un grande onore”, ha risposto il presidente.

Il Papa ha accolto Zelensky sulla porta dell’Auletta Paolo VI, in piedi appoggiandosi al bastone. Il presidente, salutando il Papa, ha messo la mano sul cuore e ha chinato la testa. Con loro solo l’interprete: il francescano ucraino fra Marek Viktor Gongalo. Zelensky, seduto al tavolo per il colloquio con il Papa, aveva davanti a sé due fogli scritti.

Papa Francesco ha donato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky una piccola scultura che rappresenta un ramoscello d’ulivo, simbolo della pace. Il presidente ucraino ha invece donato al Papa un’icona della Madonna dipinta sui resti di un giubbotto antiproiettile.

“Incontro con Papa Francesco. Sono grato per la sua personale attenzione alla tragedia di milioni di ucraini. Ho anche sottolineato decine di migliaia di bambini deportati. Dobbiamo fare ogni sforzo per riportarli a casa. Inoltre, ho chiesto di condannare i crimini russi in Ucraina. Perché non può esserci uguaglianza tra la vittima e l’aggressore. Ho anche parlato della nostra formula di pace come dell’unica formula efficace per raggiungere una pace giusta. Si è offerto di unirsi alla sua attuazione”, ha detto Zelensky.