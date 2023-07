AgenPress. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un post su Twitter ha dichiarato: “Possiamo reintegrare rapidamente la Crimea nel tessuto statale dell’Ucraina”. E poi avverte Mosca: “Gli occupanti dovrebbero considerare, mentre il ponte di Crimea è ancora in qualche modo operativo, di tornare a casa, in Russia“.