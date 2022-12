Zelensky in viaggio verso Washington per rafforzare capacità difesa ucraina. Parlerà anche al Congresso

Ma la visita a sorpresa in un paese straniero segna la prima volta dall’inizio della guerra e segnala anche l’importanza delle relazioni dell’Ucraina con gli Stati Uniti, che hanno svolto un ruolo di primo piano nel fornire supporto militare.

Nel suo briefing prima della visita di Zelensky, la Casa Bianca ha confermato un nuovo pacchetto di quasi 2 miliardi di dollari (1,6 miliardi di sterline) di assistenza alla sicurezza per l’Ucraina.

Ciò include un nuovo sistema missilistico Patriot, che aiuterà l’Ucraina a proteggere la sua infrastruttura dagli attacchi russi. I funzionari ucraini chiedono da tempo sistemi di difesa aerea più potenti dall’Occidente.

La Russia ha preso di mira il settore energetico dell’Ucraina, facendo precipitare milioni di persone nell’oscurità in inverno con temperature di diversi gradi sotto lo zero.

La Casa Bianca ha detto che addestrerà le truppe ucraine su come utilizzare il sistema Patriot in un “paese terzo” e che questo “ci vorrà del tempo”.

Attualmente sono in corso lavori anche negli Stati Uniti per far passare un disegno di legge che darebbe all’Ucraina più di $ 40 miliardi (£ 33 miliardi) di finanziamenti extra fino al 2023.