Zelensky: il mondo crede nell’ Ucraina e si ispira al nostro coraggio e ai nostri eroi

AgenPress – Il mondo crede nell’Ucraina e si ispira al coraggio degli eroi ucraini. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, pubblicando foto di combattenti ucraini, scrive Ukrinform. “Il mondo crede nell’Ucraina. Il mondo è ispirato dal nostro coraggio, ispirato dai nostri eroi. E, cosa più importante, gli ucraini credono nell’Ucraina, gli ucraini vedono di cosa siamo tutti capaci quando siamo insieme. Siamo i più forti quando siamo uniti”.

“Abbiamo già dimostrato che non esistono missili russi che gli ucraini non possano abbattere. E quando lo scudo aereo ucraino diventerà abbastanza forte, e lo sarà, l’Ucraina garantirà vera libertà e protezione per tutta l’Europa dal terrore russo. La sicurezza del nostro continente inizia qui”.

“L’ucraina non rinuncerà mai alla sua sovranità e la libertà sarà comunque preservata – ha aggiunto -. Ogni anno, il nostro Paese diventerà più forte e aiuterà altre nazioni libere a proteggere la loro sovranità e costruire una sicurezza comune. L’Ucraina può farcela”.