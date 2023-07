Zelensky. Il Mar Nero non appartiene alla Russia. Ci sono l’Ucraina, la Turchia, la Romania e la Bulgaria

- Advertisement -

AgenPress – Il Mar Nero non appartiene alla Russia perché là fuori ci sono anche altri paesi, tra cui Ucraina, Türkiye, Romania e Bulgaria.

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, parlando al 14° forum annuale sulla sicurezza di Aspen in videoconferenza, secondo quanto riferisce Ukrinform.

“Cerchiamo modi (per sbloccare la Black Sea Grain Initiative). Abbiamo parlato con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, ho parlato con lui personalmente. Ho parlato con il presidente Erdogan per discutere della crisi. Vediamo modi per uscirne. Se avremo successo, se Erdogan avrà successo, se l’Onu diventerà ancora più forte, penso che vedremo tutti il ​​successo”, ha detto Zelensky sottolineando che il Mar Nero non appartiene alla Federazione Russa: “C’è l’Ucraina, c’è la Turchia, la Romania, la Bulgaria. Parliamo con tutti i paesi della regione del Mar Nero. Abbiamo relazioni umane sostanziali e pragmatiche e, cosa molto importante, relazioni legali con tutti tranne la Russia. La Russia crede che il Mar Nero sia puramente russo”.