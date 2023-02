Zelensky, è stato un anno di dolore, di fede e di unità. Sconfiggeremo tutti. Perché siamo l’Ucraina!

- Advertisement -

AgenPress – “Un anno fa, in questo giorno, proprio da questo luogo, verso le sette del mattino, mi sono rivolto a voi con una breve dichiarazione. È durato solo 67 secondi. Conteneva le due cose più importanti, allora e adesso. Che la Russia ha iniziato una guerra su vasta scala contro di noi. E che siamo forti. Siamo pronti a tutto. Sconfiggeremo tutti. Perché siamo l’Ucraina!”

Così Volodymyr Zelensky nell’anniversario dell’inizio dell’invasione russa.

“È così che è iniziato il 24 febbraio 2022. Il giorno più lungo della nostra vita. Il giorno più difficile della nostra storia moderna. Ci siamo svegliati presto e da allora non ci siamo più addormentati.

Alcune persone avevano paura, altre erano scioccate, altre non sapevano cosa dire, ma tutti sentivano cosa fare. C’erano ingorghi sulle strade, ma molte persone avrebbero preso le armi. Si stavano formando le code. Alcune persone stavano ai confini, ma molte andavano agli uffici di registrazione e arruolamento militare e alle unità di difesa territoriale.

Non abbiamo alzato bandiera bianca, e abbiamo cominciato a difendere i gialloblu. Non abbiamo avuto paura, non ci siamo abbattuti, non ci siamo arresi. Il simbolo di ciò erano le guardie di frontiera dell’isola di Zmiinyi e la rotta che indicavano alla nave da guerra russa.

La nostra fede è diventata più forte. Il nostro morale è stato rafforzato. Abbiamo sopportato il primo giorno di una guerra su vasta scala. Non sapevamo cosa sarebbe successo domani, ma abbiamo capito per certo: vale la pena lottare per ogni domani!

E abbiamo combattuto. E abbiamo combattuto ferocemente per ogni giorno. E abbiamo sopportato il secondo giorno. E poi – il terzo. Tre giorni che dovevamo durare. Hanno minacciato che in 72 ore non saremmo esistiti. Ma siamo sopravvissuti al quarto giorno. E poi il quinto. E oggi siamo in piedi esattamente da un anno. E lo sappiamo ancora: vale la pena lottare per ogni domani!

Sono grato a tutti coloro che rendono possibile la nostra resistenza. Questi sono tutti i nostri difensori. Le forze armate dell’Ucraina. Forze di terra, la nostra fanteria e carri armati. Forze aeree e navali. Artiglieria, difesa aerea, paracadutisti, intelligence, guardie di frontiera. Le forze per le operazioni speciali, il servizio di sicurezza, la guardia nazionale, la polizia, le unità di difesa territoriale: tutte le nostre forze di sicurezza e difesa. Grazie a te, l’Ucraina resiste. E abbiamo sopportato il mese furioso e l’inizio furioso della guerra.

E poi è arrivata la primavera. Nuovi attacchi, nuove ferite, nuovo dolore. Tutti hanno visto la vera natura del nostro nemico. Il bombardamento dell’ospedale di maternità, del teatro drammatico di Mariupol, dell’amministrazione statale regionale di Mykolaiv, di piazza Svobody a Kharkiv, della stazione ferroviaria di Kramatorsk. Abbiamo visto Bucha, Irpin, Borodyanka. Il mondo intero ha capito chiaramente cosa significa veramente il mondo russo. Di cosa è capace la Russia.

Allo stesso tempo, il mondo ha visto di cosa è capace l’Ucraina. Questi sono i nuovi eroi. Difensori di Kiev, difensori di Azovstal. Nuove imprese compiute da intere città. Kharkiv, Chernihiv, Mariupol, Kherson, Mykolaiv, Hostomel, Volnovakha, Bucha, Irpin, Okhtyrka. Città Eroe. Le capitali dell’invincibilità. Nuovi simboli. E con ciò, nuove valutazioni e previsioni per l’Ucraina.

Il primo mese di guerra. E la prima svolta nella guerra. I primi cambiamenti nella percezione mondiale dell’Ucraina. Non è caduto in tre giorni. Ha fermato il secondo esercito del mondo.

Abbiamo ricevuto nuovi successi ogni giorno, imparato nuove tragedie ogni giorno, ma abbiamo resistito grazie a coloro che hanno dato tutto ciò che avevano ogni giorno. Per il bene degli altri.

Questi sono i nostri medici che salvano i soldati feriti in prima linea, eseguono interventi chirurgici sotto il fuoco, partoriscono bambini nei rifugi antiaerei e rimangono in servizio per giorni e settimane. Come i nostri soccorritori e vigili del fuoco che tirano fuori le persone dalle macerie e sparano 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. E i nostri ferrovieri che hanno evacuato centinaia di migliaia di ucraini dall’inizio della guerra senza dormire né riposarsi.

E poi ci furono le prime offensive, le prime conquiste, i primi territori liberati. Il primo e non l’ultimo Chornobaivka. Espulsione degli occupanti dalle regioni di Kyiv, Sumy e Chernihiv. La nostra Stuhna. Vilkha. Il nostro Nettuno e l’incrociatore Moskva che affonda. Il primo Ramstein. E il secondo Lend-Lease in assoluto.

L’Ucraina ha sorpreso il mondo. L’Ucraina ha ispirato il mondo. L’Ucraina ha unito il mondo. Ci sono migliaia di parole per dimostrarlo, ma poche saranno sufficienti. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard.

Ringrazio tutti i nostri partner, alleati e amici che sono stati al nostro fianco durante tutto l’anno. Sono lieto che la coalizione internazionale anti-Putin sia cresciuta così tanto da richiedere un indirizzo separato. Lo consegnerò a breve. Decisamente.

Ringrazio anche il nostro esercito di politica estera. Divisioni dei nostri diplomatici, ambasciatori, rappresentanti in organizzazioni e istituzioni internazionali. Tutti coloro che stanno combattendo gli occupanti con il fuoco e la spada del diritto internazionale, ottenendo nuove sanzioni e il riconoscimento dello stato terrorista come stato terrorista.

La guerra ha cambiato il destino di molte famiglie. Ha riscritto la storia delle nostre famiglie. Ha cambiato i nostri costumi e le nostre tradizioni. I nonni raccontavano ai nipoti come battevano i nazisti. Ora i nipoti raccontano ai nonni come hanno battuto i Rashisti. Madri e nonne lavoravano a maglia sciarpe, ora tessono reti mimetiche. I bambini chiedevano a Babbo Natale smartphone e gadget, ma ora danno una paghetta e raccolgono fondi per i nostri soldati.

In effetti, ogni ucraino ha perso qualcuno nell’ultimo anno. Un padre, un figlio, un fratello, una madre, una figlia, una sorella. Uno Amato. Un caro amico, collega, vicino di casa, conoscente. Le mie condoglianze.

Quasi tutti hanno almeno un contatto nel telefono che non risponderà mai più. Non risponderà mai a un messaggio di testo “Come stai?”. Queste semplici parole hanno acquisito un nuovo significato durante l’anno della guerra. Ogni giorno, milioni di ucraini hanno scritto o rivolto questa domanda ai propri cari milioni di volte. Ogni giorno qualcuno non riceveva risposta. Ogni giorno gli occupanti uccidevano i nostri parenti e amici.

Non cancelleremo i loro nomi dal telefono o dalla nostra memoria. Non li dimenticheremo mai. Non lo perdoneremo mai. Non ci fermeremo mai finché gli assassini russi non affronteranno la meritata punizione. La punizione del Tribunale internazionale. Il giudizio di Dio. Dei nostri guerrieri. O tutti insieme.

Il verdetto è ovvio. 9 anni fa, il vicino è diventato un aggressore. Un anno fa, l’aggressore è diventato carnefice, saccheggiatore e terrorista. Non abbiamo dubbi che saranno ritenuti responsabili. Non abbiamo dubbi che vinceremo.

In estate lo sentivamo. Abbiamo passato 100 giorni di guerra. Abbiamo ricevuto lo status di candidato all’UE, restituito l’isola di Zmiinyi, ascoltato il primo “Bavovna” in Crimea, visto fuochi d’artificio nei magazzini dell’occupante e nel ponte Antonivskyi.

Agosto è stato il primo mese in cui gli occupanti non hanno preso una sola città ucraina. Minacce e ultimata sulla denazificazione sono stati sostituiti da gesti di buona volontà. E allora abbiamo sentito che la nostra vittoria era inevitabile. È vicino. Verrà.

E poi è arrivato l’autunno. E la nostra controffensiva. La liberazione di Izyum, Balakliya, Kupyansk, Lyman, la regione di Kherson e la città di Kherson. Abbiamo visto come le persone lì hanno incontrato i nostri militari. Come hanno amato la bandiera ucraina. Come stavano aspettando e sono tornati in Ucraina.

Voglio rivolgermi a coloro che stanno ancora aspettando. I nostri cittadini che ora sono sotto occupazione temporanea. L’Ucraina non ti ha abbandonato, non si è dimenticata di te, non si è arresa con te. In un modo o nell’altro, libereremo tutte le nostre terre. Faremo di tutto per il ritorno dell’Ucraina. E a tutti coloro che ora sono costretti a restare all’estero, faremo di tutto per farvi tornare in Ucraina. Faremo di tutto per renderlo possibile.

Combatteremo e riporteremo indietro ognuno dei nostri soldati prigionieri. Solo tutto questo insieme sarà una vittoria.

Possiamo vederlo anche al buio. Nonostante i continui massicci attacchi missilistici e le interruzioni di corrente. Vediamo la luce di questa vittoria.

Nei loro ricordi dei loro primi sentimenti il ​​24 febbraio 2022, le persone menzionano shock, dolore e incertezza. Un anno dopo l’invasione su vasta scala, la fiducia nella vittoria è del 95%. L’emozione principale che proviamo quando pensiamo all’Ucraina è l’orgoglio.

Per ogni uomo ucraino, ogni donna ucraina. Orgoglio per noi. Siamo diventati un grande esercito. Siamo diventati una squadra dove qualcuno trova, qualcuno impacchetta, qualcuno porta, ma tutti donano.

Sono grato alla nostra gente, grato al nostro esercito multimilionario di volontari e cittadini che si prendono cura, che possono raccogliere e ottenere tutto il necessario.

Siamo diventati uno. I nostri giornalisti e media sono un fronte unito che lotta contro le bugie e il panico.

Siamo diventati un’unica famiglia. Non ci sono più estranei tra noi. Gli ucraini oggi sono tutti compagni. Gli ucraini hanno dato rifugio agli ucraini, aperto le loro case e i loro cuori a coloro che sono stati costretti a fuggire dalla guerra.

Resistiamo a tutte le minacce, bombardamenti, bombe a grappolo, missili da crociera, droni kamikaze, blackout e freddo. Siamo più forti di così.

È stato un anno di resilienza. Un anno di cura. Un anno di coraggio. Un anno di dolore. Un anno di speranza. Un anno di resistenza. Un anno di unità.

L’anno dell’invincibilità. L’anno furioso dell’invincibilità. Il suo principale risultato è che abbiamo resistito. Non siamo stati sconfitti. E faremo di tutto per ottenere la vittoria quest’anno! Gloria all’Ucraina!”