Zelensky alla BBC: “Le armi sono l’unica lingua che la Russia capisce”

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla BBC per celebrare un anno dall’invasione, ha escluso di rinunciare a qualsiasi parte del territorio del suo paese in un potenziale accordo di pace con la Russia.

Le forze russe hanno lanciato parte della loro invasione su vasta scala dalla Bielorussia 12 mesi fa. I loro obiettivo era la capitale dell’Ucraina (ndr Kiev), ma sono stati respinti e costretti a ritirarsi in poche settimane, dopo aver subito pesanti perdite.

Il presidente Zelensky ha avvertito che la concessione della terra ucraina significherebbe che la Russia potrebbe “continuare a tornare”, mentre le armi occidentali porterebbero la pace più vicina.

Gli attacchi russi si stanno già intensificando in diverse direzioni, ma le forze ucraine possano continuare a resistere all’avanzata della Russia fino a quando non saranno in grado di lanciare una controffensiva. Le armi sono l’unica lingua che la Russia capisce“, ha aggiunto Zelensky. Nell’intervista il presidente Zelensky ha anche affrontato la minaccia del leader bielorusso Alexander Lukashenko di dichiarare guerra al fianco delle truppe russe dal suo territorio se un solo soldato ucraino avesse attraversato il confine. “Spero che la Bielorussia non si unisca alla guerra. “Se succedesse combatteremo e sopravviveremo”. Consentire alla Russia di utilizzare nuovamente la Bielorussia come punto di partenza per un attacco sarebbe un “enorme errore”. Quando gli è stato chiesto se fosse sorpreso dalle tattiche della Russia durante la guerra, Zelensky le ha descritte come “prive di valore”. “Il modo in cui hanno distrutto tutto. Se i loro soldati hanno ricevuto ed eseguito quegli ordini, significa che condividono quegli stessi valori”.