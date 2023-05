Zelensky. 200mila bambini rapiti e deportati in Russia. Venite a vedere cosa ha fatto Putin in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – “Duecentomila bambini sono stati portati via dall’Ucraina”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni, invitando “tutti i leader politici italiani e i rappresentanti della società civile” a visitare il Paese “perché quando vedrete quello che ha fatto una sola persona, quello che ha fatto Putin, capirete perché noi ci opponiamo a questo male”.

“Giorgia, ti ringrazio per la possibilità di essere in questo bellissimo Stato con una grande storia, sono qui per stringerle la mano e ringraziare per aver dato rifugio ai cittadini ucraini, non lo dimenticherò mai”.

L’Europa “per noi è molto importante”, rispetteremo tutte le indicazioni richieste per entrare nell’Ue, ha aggiunto Zelensky, ringraziando per la bandiera ucraina per le strade oggi a Roma attraversando la città”.

“L’Ucraina ha proposto la formula della pace per far finire la guerra, ma la Russia ha risposto con i missili e l’artiglieria perché non vogliono la pace. E tuttavia la pace interessa a noi a e ai nostri partner”.

“Nella seconda fase vorrei che potessimo far tornare la nostra gente alla vita”. Tra le priorità elencate da Zelensky c’è che “il primo settembre i nostri bambini vadano a scuola”, perché “abbiamo costruito una grande istruzione online, ma sappiamo che sono importanti per i bambini lo spazio sociale e lo stare insieme che si è perso durante il Covid e che continua adesso a causa dell’aggressione”. Il presidente ucraino ha aggiunto che è anche importante focalizzarsi sull’energia, ringraziando “l’Italia che ha aiutato questo inverno”, ma ricordando che “noi dobbiamo prepararci per il prossimo”. Tra le priorità il presidente ucraino ha ricordato anche la situazione degli sfollati, “che hanno perso la casa a causa di un missile o di una bomba”.