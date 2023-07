Zelenskiy: “La corruzione e il tradimento in Ucraina non saranno tollerati”

- Advertisement -

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che non tollererà casi di corruzione o tradimento mentre il suo Paese sta lottando per trovare i mezzi per difendersi dagli invasori russi.

Zelenskiy ha lanciato appelli contro la corruzione nel suo video discorso notturno quando sono venuti alla luce due casi emblematici: l’arresto di un ufficiale militare accusato di appropriazione indebita e di un parlamentare accusato di collaborare con la Russia.

“Consentitemi di avvertire tutti i membri del parlamento, i funzionari e tutti coloro che lavorano come dipendenti pubblici”. “Quando passi intere giornate alla ricerca di armi per il Paese, quando l’attenzione di tutti è fissa sulla presenza di artiglieria, missili e droni, senti la forza morale che i nostri soldati hanno dato all’Ucraina. “Nessuno perdonerà membri del parlamento, giudici, funzionari militari o altri funzionari per essersi messi in opposizione allo Stato – ha concluso Zelenskiy nel suo discorso – “.