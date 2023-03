- Advertisement -

AgenPress. “Il mondo che sta preparando l’Ue è questo: i cittadini dovranno indebitarsi a tassi esorbitanti per comprare un’auto elettrica e per adattare la casa ai nuovi standard green. Praticamente un mondo fatto di ideologia, tasse e inflazione: così Bruxelles punta a mandare in crisi famiglie e imprese. Non glielo permetteremo”.

Così sui social Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo Id.