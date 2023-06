Zambelli (europarlamentare): “Ottima notizia: arrestato il camionista che investí ed uccise Davide Rebellin”.

- Advertisement -

AgenPress. “Arrestato il tedesco che, dopo aver investito e ucciso il povero Davide Rebellin, fuggì senza aiutare e soccorrerlo.

Proprio in merito alla vicenda di Davide, avevo presentato un’interrogazione parlamentare alla Commissione Europea per richiedere una maggiore cooperazione giudiziaria tra Paesi su casi come questo e un’armonizzazione dei reati stradali commessi in altri Paesi UE.

Bene così: chi sbaglia deve pagare!”.

Questo quanto affermato in una nota stampa dall’Europarlamentare della Lega Stefania Zambelli.