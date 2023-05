Zambelli (europarlamentare Lega): “Esposizione “artistica” vergognosa al Parlamento Europeo”

- Advertisement -

AgenPress. “È a dir poco vergognosa la mostra, se tale si può definire, dell’artista Elisabeth Ohlson in esposizione al Parlamento Europeo e voluta dalla sinistra.

In molteplici quadri è rappresentato Gesù Cristo circondato da apostoli travestiti da schiavi sadomaso.

Sembra ad oggi ancor più assurdo pensare che fino all’anno scorso erano state vietate qualsiasi rappresentazioni cristiane all’interno del Parlamento, come ad esempio il presepe di Natale, per non offendere le altre culture.

Non tollereremo mai queste espressioni che non sono nemmeno da considerare arte, bensì bieche manifestazioni di una cultura offensiva, denigratoria e falsamente paritaria. Proprio per questa ragione ieri, come delegazione Lega al Parlamento Europeo abbiamo scritto una lettera alla Presidente Metsola, descrivendo come inaccettabile e irrispettoso quanto esposto nel cuore delle Istituzioni Europee”.

Questo quanto esposto in un comunicato stampa dall’Europarlamentare Stefania Zambelli.