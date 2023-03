Wp. L’Ucraina a corto di truppe qualificate e munizioni, crescono le perdite e il pessimismo

Statistiche a parte, un afflusso di coscritti inesperti, introdotti per colmare le perdite, ha cambiato il profilo delle forze ucraine, che soffrono anche di una carenza di munizioni di base, compresi proiettili di artiglieria e bombe da mortaio, secondo il personale militare sul campo.

“La cosa più preziosa in guerra è l’esperienza di combattimento”, ha detto un comandante di battaglione della 46a brigata d’assalto aereo, identificato solo dal suo segnale di chiamata, Kupol, in linea con il protocollo militare ucraino. “Un soldato sopravvissuto a sei mesi di combattimento e un soldato uscito da un poligono di tiro sono due soldati diversi. È il cielo e la terra.

Tali cupe valutazioni hanno diffuso un pessimismo palpabile, anche se per lo più tacito, dalle linee del fronte ai corridoi del potere a Kiev, la capitale. L’incapacità dell’Ucraina di eseguire una controffensiva tanto pubblicizzata alimenterebbe nuove critiche secondo cui gli Stati Uniti e i suoi alleati europei hanno aspettato troppo a lungo, fino a quando la forza non si fosse già deteriorata, per approfondire i programmi di addestramento e fornire veicoli corazzati da combattimento, inclusi i carri armati Bradley e Leopard .

La situazione sul campo di battaglia ora potrebbe non riflettere un quadro completo delle forze ucraine, perché Kiev sta addestrando separatamente le truppe per l’imminente controffensiva e le trattiene deliberatamente dai combattimenti in corso, inclusa la difesa di Bakhmut, ha detto un funzionario statunitense, parlando a condizione dell’anonimato per essere sincero.

Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale ucraino, ha affermato che lo stato delle forze ucraine non diminuisce il suo ottimismo su una controffensiva imminente. “Non credo che abbiamo esaurito il nostro potenziale”, ha detto Yermak. “Penso che in ogni guerra arrivi un momento in cui devi preparare nuovo personale, che è quello che sta accadendo proprio ora”.