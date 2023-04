Washington Post. Smascherata la talpa che ha diffuso i documenti segreti. 20 anni, lavorava in una base militare

- Advertisement -

AgenPress – L’uomo dietro una massiccia fuga di segreti del governo degli Stati Uniti che ha smascherato lo spionaggio degli alleati, rivelato le cupe prospettive della guerra dell’Ucraina con la Russia e acceso fuochi diplomatici per la Casa Bianca è un giovane e carismatico appassionato di armi che ha condiviso documenti altamente riservati con un gruppo di conoscenti lontani alla ricerca di compagnia nell’isolamento della pandemia.

Poco più di vent’anni, amante dei videogame, delle armi, lavoratore all’interno di una base militare. Questo sembra essere il ritratto della talpa, amministratore e leader di un server su Discord, messaggistica istantanea progettata per la comunicazione tra comunità di videogiocatori, che ha rivelato documenti top secret del Pentagono.

A smascherarlo il Washington Post, che ha intervistato dei membri della chat che sembrano aver confermato i sospetti, indicando in OG (il nome con cui si fa chiamare) il responsabile dei fatti. Gli intervistati hanno affermato di conoscere il vero nome di OG e lo Stato in cui vive e lavora, ma hanno rifiutato di condividere queste informazioni con il Washington Post, mentre l’Fbi indaga e il Pentagono ha istituito una propria inchiesta interna guidata da un alto funzionario.

I documenti trapelati hanno messo a nudoi segreti sui preparativi dell’Ucraina per una controffensiva primaverile, lo spionaggio degli Stati Uniti su alleati come Ucraina, Corea del Sud e Israele e le tensioni tra Washington e le capitali alleate sull’armamento di Kiev.

Le rivelazioni di OG sarebbero partite già da tempo, pubblicando per tutto l’inverno contenuti classificati all’interno della chat chiamata bear vs pig, ovvero orso contro maiale, in riferimento alla guerra in Ucraina, un’indicazione di come gli utenti che la frequentavano non si schieravano da nessuna delle due parti. In questa stanza OG era quindi l’amministratore, e da tempo condivideva informazioni governative segrete. “Sapeva cosa faceva quando ha postato i documenti. Non lo ha fatto per caso. È in forma, è forte, è armato, è addestrato. È tutto ciò che ti aspetteresti dal protagonista di uno di quei film d’azione” ha affermato il componente della chat.

“È una persona intelligente. Sapeva cosa stava facendo quando ha pubblicato questi documenti, naturalmente. Non si trattava di perdite accidentali di alcun tipo”.

I documenti trascritti che OG ha pubblicato hanno attraversato una serie di argomenti sensibili che solo le persone che avevano subito controlli dei precedenti di mesi sarebbero state autorizzate a vedere. C’erano rapporti top secret su dove si trovavano e movimenti di leader politici di alto rango e aggiornamenti tattici sulle forze militari, ha detto il membro. Analisi geopolitica. Approfondimenti sugli sforzi dei governi stranieri per interferire con le elezioni. “Se puoi pensarlo, era in quei documenti.”