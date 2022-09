Wang Yi al suo omologo ucraino Dmytro Kuleba: “La Cina è sempre dalla parte della pace”

AgenPress. Il capo del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha incontrato il membro del Consiglio di Stato e Ministro degli Affari Esteri cinese, Wang Yi.

“Ho incontrato il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi per discutere le relazioni tra Ucraina e Cina. Il mio omologo ha riaffermato il rispetto della Cina per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, nonché il suo rifiuto dell’uso della forza come mezzo per risolvere le divergenze”. “La sovranità e l’integrità territoriale di tutti i paesi devono essere rispettate e gli scopi e i principi della carta Onu devono essere pienamente osservati”.