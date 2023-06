Volano i listini dei gelati, +22% rispetto allo scorso anno. A Firenze i prezzi più alti

- Advertisement -

AgenPress. Il prodotto tipico dell’estate, seppur noto per la sua dolcezza, sarà quest’anno particolarmente “salato”. Si tratta del gelato, bene immancabile nella dieta estiva degli italiani, che sta registrando sul territorio sensibili rincari dei listini.

La denuncia arriva oggi da Consumerismo No profit, che ha messo a confronto i prezzi dei gelati nelle varie città italiane.

“Il prezzo medio dei gelati ha registrato in Italia a maggio un incremento medio del +22% rispetto allo stesso periodo del 2022 – spiega il presidente Luigi Gabriele – A pesare sui listini di tale prodotto è l’incremento dei costi delle materie prime, dalle uova allo zucchero alla frutta, ma anche il caro-energia che determina aggravi dei costi di produzione. A crescere sono sia i prezzi dei gelati in vaschetta venduti presso i supermercati, sia i prodotti confezionati che si possono trovare nei bar, ma anche coni e coppette delle gelaterie stanno subendo sensibili rincari, al punto che a Roma un cono piccolo da due gusti supera anche i 4 euro nelle zone più turistiche”.

L’andamento dei listini, tuttavia, è estremamente diversificato sul territorio – rileva Consumerismo No profit – Prendendo in esame una vaschetta da 1 kg venduta negli esercizi commerciali, si scopre che Firenze è la città con il prezzo più alto d’Italia, pari in media a 7,93 euro al kg (ma può arrivare a punte di 9,66 euro/kg), con un aumento del +34% rispetto allo scorso anno, quando si spendeva per la stessa quantità di gelato 5,91 euro. Altre tre province vantano in Italia prezzi superiori ai 7 euro al kg: Bolzano (7,20 euro), Ravenna (7,09 euro) e Milano (7,01 euro).

Le città più economiche con un prezzo inferiore ai 5 euro al kg, risultano invece Padova (con una media di 4,55 euro), Siena e Vicenza (4,68 euro).

Di seguito la classifica delle principali città italiane per il prezzo al kg del gelato:

Firenze 7,93 Bolzano 7,20 Ravenna 7,09 Milano 7,01 Napoli 6,79 Ancona 6,62 Trento 6,53 Trieste 6,45 Bologna 6,19 Sassari 6,15 Bergamo 6,07 Terni 5,94 Lucca 5,90 Roma 5,88 Verona 5,84 Cagliari 5,83 Brescia 5,79 Udine 5,75 Ferrara 5,68 Torino 5,66 Aosta 5,66 Arezzo 5,58 Perugia 5,51 Gorizia 5,51 Modena 5,48 Parma 5,45 Pordenone 5,37 Macerata 5,32 Livorno 5,24 Venezia 5,14 Genova 5,07 Siena 4,68 Vicenza 4,68 Padova 4,55