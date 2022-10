Vodka da Putin e Berlusconi. Ue, c’è il divieto di importazione alcolici dalla Russia. No esenzioni per regali

AgenPress – “Il quinto pacchetto di sanzioni, concordato nell’aprile 2022, ha esteso il divieto di importazione di merci dalla Russia agli alcolici, compresa la vodka, tra gli altri. Non sono previste esenzioni per regali e/o quantità specifiche”.

E’ quanto si apprende dalla portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, interpellata sulle sanzioni alla Russia e gli scambi di alcolici da e per il Paese, dopo il racconto di Silvio Berlusconi di aver inviato del Lambrusco a Vladimir Putin e di aver ricevuto da questi 20 bottiglie di vodka.

Tra le disposizioni relative invece ai movimenti verso il Paese figura “il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare” alcuni beni di lusso definiti “a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per l’uso in Russia, nella misura in cui il loro valore supera i 300 euro per articolo” e “il vino è incluso”.