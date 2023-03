Vodafone presenterà piano riassetto costi pari a circa 1000 eccedenze di personale. Conti (UGL): “La storia si ripete”

- Advertisement -

AgenPress. “All’inizio della prossima settimana Vodafone Italia terrà un incontro nazionale dove illustrerà al Sindacato un piano di riduzione dei costi con la previsione di circa 1000 eccedenze di personale, delle quali potremo discutere solo in presenza di soluzioni condivise”.

Lo dichiara il segretario nazionale UGL Telecomunicazioni, Stefano Conti, secondo il quale “siamo purtroppo nuovamente di fronte ad una storia che da troppi anni si ripete nel settore che, da iniziale volano della ripartenza economica e digitale del Paese, si è ritrovato ad essere in piena crisi, con un quadro regolatorio e normativo inadeguato sia a livello europeo che nazionale”.

“Il ricorso massivo negli anni alla delocalizzazione delle attività di rete e soprattutto di contact center, la concorrenza sregolata degli OTT come Google, Amazon o Facebook, l’avanzare inesorabile di sistemi di automazione ed intelligenza artificiale, unitamente alla carenza di profili qualificati, come dimostra una odierna ricerca del Centro Studi Distretto Italia del Consorzio Elis, hanno delineato una ‘Vertenza Italia Tlc’ che riguarda non solo il settore, ma l’intero Paese, per la quale chiederemo alle Istituzioni massimo coinvolgimento e supporto”.