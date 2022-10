Vladimir Putin si congratula con Xi Jinping per il suo terzo mandato. “Alleanza strategica tra i nostri due stati”

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le sue congratulazioni a Xi Jinping domenica dopo che il leader cinese è stato confermato per un terzo mandato in violazione delle norme.

Il Cremlino ha rilasciato una dichiarazione elogiando la “partenariato globale” tra Russia e Cina.

“Sarebbe un piacere per me portare avanti il ​​nostro dialogo costruttivo e chiudere il lavoro congiunto per sviluppare le relazioni di partenariato globale e alleanza strategica tra i nostri due stati”, ha affermato Putin, secondo la dichiarazione del Cremlino.

Cina e Russia hanno una relazione di lunga data e negli ultimi anni hanno stretto legami ancora più stretti, con Xi e Putin che hanno proclamato l’anno scorso che la loro amicizia “non aveva limiti”.

La Cina ha rifiutato di condannare pubblicamente l’invasione russa dell’Ucraina, accusando invece il conflitto di NATO e Stati Uniti.