Vladimir Putin è un leader del “culto della morte”, ma “la logica è che non può avere l’Ucraina”

AgenPress – Il brutale russo Vladimir Putin potrebbe ancora usare armi nucleari in Ucraina a meno che l’Occidente non gli dia un avvertimento urgente. Lo ha detto nel suo nuovo rapporto Keir Giles, un consulente senior del Programma Russia ed Eurasia a Chatham House.

Per fermare questo atto di “culto della morte”, Putin ha bisogno di sapere quali sarebbero le conseguenze apocalittiche per la Russia se avesse bombardato l’Ucraina.

Il guerrafondaio si è continuamente impegnato nel tintinnio di sciabole nucleari per cercare di mettere in guardia l’Occidente dall’inviare maggiori aiuti militari all’Ucraina.

A febbraio ha lanciato la sua minaccia più diretta dopo aver definito la Germania parte dell’ ‘”aggressione dell’Occidente collettivo” contro la quale la Russia combatterà.

Il guerrafondaio ha poi affermato che non invieranno carri armati al confine, ma invece risponderanno con qualcosa di più deciso, insinuando una minaccia nucleare.

Ha concluso dicendo “questo non è un bluff” annunciando una mobilitazione di massa.

I bombardieri nucleari, tra cui il Tu-95 Bear e il Tu-160, vengono regolarmente filmati mentre svolgono esercitazioni mentre la Russia si vanta spesso dell’abilità del suo missile nucleare Satan-2.

Nel suo rapporto, Giles afferma che le continue intimidazioni nucleari della Russia finora hanno portato al successo, nonostante le possibilità che Putin utilizzi effettivamente le armi rimangano scarse, non possono essere completamente escluse.

“Un attacco nucleare potrebbe essere ordinato se non ci fosse più alcuna possibilità di rivendicare una vittoria convenzionale e un potente attacco distruttivo contro l’Ucraina fosse percepito come l’unico mezzo per evitare l’ammissione di una chiara sconfitta”.

“Uno o più attacchi nucleari potrebbero far parte di una risposta di terra bruciata intesa semplicemente a causare miseria e distruzione in Ucraina in riconoscimento del fallimento russo nel conquistarla.

“La logica è che se la Russia non può avere l’Ucraina, nessuno può.

“Ciò rispecchierebbe, su scala molto più ampia, il comportamento dei singoli soldati e delle unità russe quando viene presentato con la realtà della vita in Ucraina, dove piuttosto che aspirare ad essa, cercano di distruggerla”.

Questo perché “le potenze nucleari occidentali hanno dato a Mosca motivi di fiducia che non ci sarebbero state ritorsioni in natura” – una situazione che deve essere “urgentemente rivista”.

Dice che i commenti di Putin sulla guerra nucleare hanno “aspetti inquietanti del culto della morte in Russia e l’idea che un'”apocalisse purificatrice” sia qualcosa da abbracciare”.

L’autore di libri sulla Russia ha affermato che le potenze occidentali si stavano affrettando a placare Mosca basandosi solo sulla minaccia di un’invasione.

E continua: “Ma Putin era comunque intenzionato a invadere indipendentemente dal fatto che questo fosse visto fuori dal Cremlino come un passo razionale o meno.

“In breve, l’argomento secondo cui la Russia non userebbe armi nucleari perché chiaramente non sarebbe nell’interesse della Russia farlo cade sull’esempio, ancora una volta, dell’invasione dell’Ucraina”.