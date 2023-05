Viterbo. Rimane fuori casa. Muore calandosi al secondo piano per raggiungere il suo cane sul balcone

- Advertisement -

AgenPress – Una donna di origini dominicane, Yvelice Altagracia Martinez, 53 anni, è morta sabato dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione della squadra mobile della polizia si sarebbe trattato di un tragico incidente. La vittima, avendo dimenticato le chiavi, avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo condominiale per raggiungere il balcone dell’appartamento, dove si trovava il suo cane, senza chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Ma l’amore per l’animale domestico le è stato fatale e la donna è morta in ospedale a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.

Sembra che il cane, intorno alle 11 di sabato mattina, fosse rimasto sul balcone dell’appartamento della donna, all’angolo tra via del Pavone e via del Repuzzolo a Viterbo, e questo l’avrebbe spinta a tentare di calarsi dal terrazzo condominiale per raggiungerlo, senza chiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Yvelice Altagracia Martinez, subito soccorsa dopo la caduta e trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Belcolle di Viterbo, ha lottato per qualche ora tra la vita e la morte, mentre gli inquirenti cercavano di ricostruire la dinamica della vicenda. Ma è spirata in ospedale subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso.